Новий рекорд щеплень за добу: в Україні вакцинували понад 120 тис. людей

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



"Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.

Протягом доби працювали:

- 655 мобільні бригади,

- 2 280 пунктів щеплення;

- 127 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.