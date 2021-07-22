Новий рекорд щеплень за добу: в Україні вакцинували понад 120 тис. людей
В Україні 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
"Новий рекорд щеплень за добу! 120 090 людей вакциновано проти COVID-19 21 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.
Протягом доби працювали:
- 655 мобільні бригади,
- 2 280 пунктів щеплення;
- 127 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.
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