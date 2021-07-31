Новий штам "Дельта" нівелює досягнення у боротьбі з COVID-19, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" нівелює досягнення людства у боротьбі з COVID-19
Про це повідомляє Reuters
За словами генерального директора ВООЗ Тедрос Гебрейесуса, кількість заражень COVID-19 за останні чотири тижні у світі виросла на 80%. За той же період смертність в Африці, де вакциновано лише 1,5% населення, зросла на 80%.
"Досягнення під загрозою або губляться, а системи охорони здоров'я в багатьох країнах є перевантаженими", - сказав Гебрейсус.
Водночас, провідний експерт ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що схвалені ВООЗ вакцини допомагають протидіяти новому штаму.
"Усі вакцини, які зараз є прийнятими ВООЗ, забезпечують значний захист від важких наслідків і госпіталізації за всіма варіантами, зокрема за штамом "Дельта". Ми боремося з тим самим вірусом, але вірус став заразнішим і адаптованішим", - констатував Раян.
- Нагадаємо, 21 липня ВООЗ повідомила, що "Дельта" стане домінантним типом коронавірусу у світі.
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