Очікується, що "Дельта" швидко стане основним штамом коронавірусу у світі, - ВООЗ

Про це повідомили західні ЗМІ з посиланням на щотижневий огляд Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що він ( "Дельта" - ред.) швидко візьме гору над іншими варіантами і стане в майбутні місяці домінантним різновидом (коронавірусу - ред.)", - йдеться в документі.

Штам "Дельта" виявлено вже на 124 територіях - на 13 більше, ніж минулого тижня, а в деяких великих країнах на цей штам припадає вже три чверті виявлених випадків COVID-19: це, зокрема, Росія, Австралія, Бангладеш, Ботсвана, Велика Британія, КНР, Данія, Індія, Індонезія, Ізраїль, Португалія, Сінгапур і ПАР.

ВООЗ розповіла, що варіант "Альфа", вперше зафіксований у Великій Британії, зареєстрований на 180 територіях - на шість більше, ніж минулого тижня; спочатку виявлений у Південній Африці тип "Бета" - на 130 територіях (зростання на сім), а вперше зафіксований у Бразилії штам "Гамма" - на 78 територіях (на три більше).

ВООЗ зазначає, за тиждень 12-18 липня виявлено 3,4 млн випадків COVID-19 - на 12% більше, ніж попереднього тижня. Отже, підсумували у ВООЗ, за збереження нинішньої тенденції за наступні три тижні загальна кількість діагностованих випадків COVID-19 за час пандемії перевищить позначку у 200 млн. У ВООЗ зазначили, що зростання захворюваності пов'язане з поширенням більш заразних варіантів вірусу, з ослабленням обмежень, зрослою соціальною активністю і значною кількістю невакцинованих людей.

Нагадаємо, що глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус розповів, що у світі може з'явитися штам коронавірусу, який навчиться "обходити вакцини".