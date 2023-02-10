Новий "яблучний" планшет – для роботи, навчання та розваг

У новому дизайні та з покращеним дисплеєм

Зовні гаджет кардинально змінився, і тепер дуже нагадує Айпад міні чи Ейр. Його грані стали дуже тонкими, а з передньої панелі прибрали точку Home – тепер практично всю лицьову сторону займає яскравий та барвистий дисплей. За збереження габаритів екран збільшився з 10,2 до 10,9 дюймів. Його характеристики також покращилися, що дозволило досягти дуже реалістичної та деталізованої графіки.

Корпус з легкого, але міцного алюмінію представлений відразу в 4 кольорах на вибір: рожевий, жовтий, синій або сріблястий. Він надійно захищає внутрішні вузли від ударів, падінь, потрапляння пилу та води всередину. А екран зверху покритий антивідблисковим та олеофобним покриттям, а також спеціальним армованим склом від дряпання.

Потужний процесор та більше пам'яті

Планшет отримав процесор A14 Bionic, і в порівнянні з минулим поколінням забезпечує на 20% більше потужності та швидкодії. Також він оснащений удосконаленим графічним планшетом та системою машинного навчання Neural Engine. Обсяг оперативної пам'яті зріс до 8 гігабайт. Така начинка дозволяє легко справлятися з найскладнішими завданнями, включаючи рендеринг або покадрову обробку відео в режимі реального часу або запуск новітніх ігор з максимально деталізованим зображенням.

Розширений функціонал

Планшет отримав дуже хороший камерний модуль, що складається з фронталки та основної камери на задній панелі. Їхня роздільна здатність зросла до 12 Мп (раніше було 8). Знімки виходять чіткими навіть за умови недостатнього освітлення, а відео можна записувати в 4К. Значно розширилися можливості редагування готового контенту.

Значно розширюють функціональні можливості гаджета фірмові аксесуари. При підключенні повнорозмірної клавіатури Magic Keyboard Folio Айпад можна використовувати як повноцінний комп'ютер, а стілус Apple Pencil першого покоління – як професійний графічний планшет.

Купити новинку на вигідних умовах пропонує мережа магазинів Apple у Києві My Cloud Store. Тут представлена вся лінійка фірмових планшетів, і ви зможете підібрати модель в ідеальній комплектації. Ціни стануть для вас приємним сюрпризом, а швидка доставка по Україні дозволить заощадити час.