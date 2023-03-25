Новобранців ЗСУ в Британії навчають викладачі з Данії

Про це поінформував перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Новобранці Збройних Сил України в межах міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки у Великій Британії відпрацьовують способи пересування особового складу у складі підрозділу, дії в наступі та обороні, ведення бойових дій в населених пунктах", - зазначив він.

Зокрема Олександр Павлюк відзначив, що підготовка здійснюється під наставництвом військовослужбовців та військовослужбовиць ЗС Королівства Данія.