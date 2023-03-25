Новобранців ЗСУ в Британії навчають викладачі з Данії
Під наставництвом військових збройних сил Королівства Данії новобранці ЗСУ проходять навчальну операцію з базової підготовки у Великій Британії
Про це поінформував перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.
"Новобранці Збройних Сил України в межах міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки у Великій Британії відпрацьовують способи пересування особового складу у складі підрозділу, дії в наступі та обороні, ведення бойових дій в населених пунктах", - зазначив він.
Зокрема Олександр Павлюк відзначив, що підготовка здійснюється під наставництвом військовослужбовців та військовослужбовиць ЗС Королівства Данія.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 18 лютого розповів, що його країна вже розпочала навчати українських пілотів.
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