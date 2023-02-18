Велика Британія вже розпочала навчати українських пілотів, - Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у суботу, 18 лютого, розповів, що його країна вже розпочала навчати українських пілотів
Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Стосовно винищувачів. Це те, про що ми оголосили. Ми починаємо навчати українських пілотів як на стандартних літаках НАТО, так і тактиці НАТО. Я вважаю, що це важливо. І коли ми говоримо про довгостроковий шлях підвищення безпеки України, це те, що ми почали робити вже", - наголосив Сунак.
Він додав, що наразі усім відомо про складнощі в забезпеченні тих чи інших типів літаків. Утім Велика Британія готова підтримати країни, які нині готові надати Україні літаки.
"Але хочу сказати дуже чітко. Якщо є країни, які можуть негайно надати літаки Україні, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії.
Усім відомо, що є складнощі в забезпеченні тих чи інших типів літаків, тому що все, що з цим іде, - величезний додатковий комплекс. Але хочу сказати дуже чітко. Якщо є країни, які можуть негайно надати літаки Україні, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому".
- 18 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму суботньому виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликатиме посилити військову допомогу Україні. Також він заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ.
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