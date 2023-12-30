Новорічні мультфільми для дітей і дорослих: що подивитися на свята
Що подивитись на Новорічні та Різдвяні свята для всієї родини? Пропонуємо на ваш розсуд цікаву підбірку мультфільмів
Новорічна ялинка Плуто
Pluto's Christmas Tree
США, 1952 рік
Анімаційна комедія
Тривалість: 7 хвилин
IMDb: 7,7
Мікі Маус і пес Плуто вирушають за ялинкою. Мишеня не підозрює, що разом із зрубаним деревцем у будинку опинилися двоє нахабних бурундуків. А вірний Плуто готовий будь-що захистити свято від ворожих посягань.
Сніговик
The Snowman
Великобританія, 1982 рік
Анімаційна казка
Тривалість: 26 хвилин
IMDb: 8,2
Дорослий чоловік згадує, як колись у дитинстві зліпив сніговика, а рівно опівночі снігова людина чарівним чином ожила. З цього почалася незвичайна різдвяна пригода в житті оповідача.
Різдвяна історія Мікі
Mickey's Christmas Carol
США, 1983 рік
Анімаційна казка
IMDb: 8,0
Напередодні Різдва всі радісно чекають на свято, і тільки скупердяй Ебенезер Скрудж не перестає думати про гроші. Але все змінюється завдяки помахом чарівної палички: героя відвідують три Духа Різдва, завдяки яким Ебенезер прозріває і докорінно змінює своє життя.
Жах перед Різдвом
The Nightmare Before Christmas
США, 1993 рік
Анімаційна музична казка
IMDb: 8,0
Житель похмурого містечка Хелловін Джек Скеллінгтон зачарований духом Різдва. Герой так сильно закохується у це свято, що вирішує, ніби зможе замінити Санта-Клауса.
Дотепні діалоги та чорний гумор зробили фільм режисера Генрі Селіка та продюсера Тіма Бертона культовою класикою. А завдяки універсальному сюжету мультфільм можна дивитися як під Різдво, так і в Хелловін.
Полярний експрес
The Polar Express
США, 2004 рік
Анімаційна казка
IMDb: 6,6
Хлопчик, який розчарувався в існуванні Санта-Клауса, раптом отримує можливість вирушити поїздом у чарівну країну. Під час подорожі герой знаходить нових друзів та отримує корисний урок про необхідність віри у диво.
При створенні картини Роберта Земекіса використовувалися суперсучасні комп'ютерні технології. Але насамперед це душевна казка про те, що дива існують для всіх, хто вміє вірити.
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