Новорічні мультфільми для дітей і дорослих: що подивитися на свята

Новорічна ялинка Плуто

Pluto's Christmas Tree

США, 1952 рік

Анімаційна комедія

Тривалість: 7 хвилин

IMDb: 7,7

Мікі Маус і пес Плуто вирушають за ялинкою. Мишеня не підозрює, що разом із зрубаним деревцем у будинку опинилися двоє нахабних бурундуків. А вірний Плуто готовий будь-що захистити свято від ворожих посягань.

Сніговик

The Snowman

Великобританія, 1982 рік

Анімаційна казка

Тривалість: 26 хвилин

IMDb: 8,2

Дорослий чоловік згадує, як колись у дитинстві зліпив сніговика, а рівно опівночі снігова людина чарівним чином ожила. З цього почалася незвичайна різдвяна пригода в житті оповідача.

Різдвяна історія Мікі

Mickey's Christmas Carol

США, 1983 рік

Анімаційна казка

IMDb: 8,0

Напередодні Різдва всі радісно чекають на свято, і тільки скупердяй Ебенезер Скрудж не перестає думати про гроші. Але все змінюється завдяки помахом чарівної палички: героя відвідують три Духа Різдва, завдяки яким Ебенезер прозріває і докорінно змінює своє життя.

Жах перед Різдвом

The Nightmare Before Christmas

США, 1993 рік

Анімаційна музична казка

IMDb: 8,0

Житель похмурого містечка Хелловін Джек Скеллінгтон зачарований духом Різдва. Герой так сильно закохується у це свято, що вирішує, ніби зможе замінити Санта-Клауса.

Дотепні діалоги та чорний гумор зробили фільм режисера Генрі Селіка та продюсера Тіма Бертона культовою класикою. А завдяки універсальному сюжету мультфільм можна дивитися як під Різдво, так і в Хелловін.

Полярний експрес

The Polar Express

США, 2004 рік

Анімаційна казка

IMDb: 6,6

Хлопчик, який розчарувався в існуванні Санта-Клауса, раптом отримує можливість вирушити поїздом у чарівну країну. Під час подорожі герой знаходить нових друзів та отримує корисний урок про необхідність віри у диво.

При створенні картини Роберта Земекіса використовувалися суперсучасні комп'ютерні технології. Але насамперед це душевна казка про те, що дива існують для всіх, хто вміє вірити.