Ціни на житло в Києві різняться втричі, залежно від району: де найдешевші квартири з ремонтом

Про це свідчать дані порталу ЛУН станом на 18 жовтня.

Маючи 50 тисяч доларі у столиці складно купити житло, у яке можна відразу в’їхати. За даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Києві – 66 тисяч. Тож якщо бюджет обмежений, доведеться шукати помешкання на околицях.

Середня ціна однокімнатних квартир у Києві, фото: ЛУН

Найдемократичніші ціни на житло у Деснянському районі. Тут однокімнатна квартира з ремонтом коштує в середньому $ 45 тис. Нижчі за середні ціни у Святошинському ($ 51,3 за однокімнатну з ремонтом та $48,6 тис. без ремонту), Дніпровському ($53 тис. та $62 тис. відповідно) та Оболонському ($ 57, 2 та $51 тис.) У Солом’янському районі за однокімнатну квартиру з ремонтом треба викласти $ 66 тис., натомість помешкання без ремонту тут можна придбати за $45,5 тис.

У Дарницькому районі середня ціна на однокімнатні квартири з ремонтом і без ремонту різниться майже на 20 тисяч доларів – $70 тис. і $50 тис. У Голосіївському районі за однокімнатне помешкання з ремонтом доведеться викласти $78 тис. грн, без ремонту $61,6 тис. Приблизно стільки ж коштують однокімнатні квартири у Подільському районі – $78 тис. грн з ремонтом і $69,7 тис. без ремонту. У Шевченківському районі ціни $80 тис. і $75 тис. відповідно.

Районом з найдорожчим житлом у столиці беззаперечно є Печерський. Тут середня ціна однокімнатної квартири з ремонтом – $136 тис., що суттєво більше, аніж у сусідніх районах. За таку ціну можна придбати трикімнатну квартиру з ремонтом у Подільському районі ($ 133 тис.), або дві двокімнатних у Святошинському (по $ 65 тис.). Натомість за двокімнатну квартиру на Печерську доведеться викласти 175 – 228 тис. доларів, а за трикімнатну – 250 – 300 тисяч доларів. До порівняння – трикімнатна квартири з ремонтом у Деснянському районі коштує в середньому 75 тис. доларів.

Середні ціни на квартири у Києві, фото: ЛУН

При цьому за даними ЛУН, у саме у Печерському районі найбільший вибір житла, яке виставлено на продаж, хоча за площею він найменший. На початок вересня у Печерському районі на продаж було виставлено майже 2,6 тис. квартир. Серед яких близько 420 однокімнатних, 680 - двокімнатних, 860 - трикімнатних та понад 600 квартир з 4 та більше кімнатами. Це пояснюють саме високими цінами на житло на Печерську, оскільки найчастіше покупці обирають квартири нижчого цінового сегменту, тому пропозиція дорожчих накопичується.

Утім, у жовтні середній термін продажу квартир зріс на тиждень. Якщо у вересні квартиру у столиці вдалось продавати за 45 днів, то у жовтні – за 55.