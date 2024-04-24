У Львові відкривається виставковий проєкт Ольги Погрібної-Кох “Пісня Пісень”

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Малярська творчість Ольги Погрібної-Кох – це комплекс архетипних образів та сюжетів, створених з ретроспективи досвіду, знань, скрупульозного психосамоаналізу.



У експозицію виставки "Пісня Пісень" увійшли 100 малярських творів, пов’язаних у кілька тематичних циклів, зокрема "Пісня Пісень" (2010–2023), "Ренесанс України" (2022–2023), "Дівчата-квіти", "Сеанс гіпнозу", "Ритуали", "Сезони року" та "Колекція бажань" (2013–2014). Усі сім абсолютно різних "змістовних сонмів" об’єднує віддисциплінований, упізнаваний творчий метод художниці, який ґрунтується на сюрреалістичній стилістиці, змішаній із композиційно-колористичними критеріями галицького артдеко, де кожен образ і предмет мають право мандрувати різними часовими порталами та бути свідками різних національних парадигм.



Виставка триватиме до 25 травня 2024 року.