У Львові відкривається виставковий проєкт Ольги Погрібної-Кох “Пісня Пісень”
Відкриття виставкового проєкту Ольги Погрібної-Кох “Пісня Пісень” відбудеться 25 квітня 2024 року, о 16:00, у головній будівлі Національного музею (просп. Свободи, 20)
Еспресо - інформаційний партнер події.
Малярська творчість Ольги Погрібної-Кох – це комплекс архетипних образів та сюжетів, створених з ретроспективи досвіду, знань, скрупульозного психосамоаналізу.
У експозицію виставки "Пісня Пісень" увійшли 100 малярських творів, пов’язаних у кілька тематичних циклів, зокрема "Пісня Пісень" (2010–2023), "Ренесанс України" (2022–2023), "Дівчата-квіти", "Сеанс гіпнозу", "Ритуали", "Сезони року" та "Колекція бажань" (2013–2014). Усі сім абсолютно різних "змістовних сонмів" об’єднує віддисциплінований, упізнаваний творчий метод художниці, який ґрунтується на сюрреалістичній стилістиці, змішаній із композиційно-колористичними критеріями галицького артдеко, де кожен образ і предмет мають право мандрувати різними часовими порталами та бути свідками різних національних парадигм.
Виставка триватиме до 25 травня 2024 року.
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