"Нуль відсотків такої ймовірності": російський опозиціонер Пономарьов про призупинення Путіним війни через брак ресурсів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо реальних шансів, що сьогодні Путін піде на призупинення воєнних дій, тому що у Росії вичерпуються якісь матеріальні ресурси для продовження війни високої інтенсивності, то я вважаю, 0% такої ймовірності. Матеріальних ресурсів у них вистачить. І навіть, якщо ми подивимось на бюджет наступного року РФ, там суттєве зростання військових витрат. Вони зараз роблять девальвацію (зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, певної іноземної валюти – ред.) рубля саме для того, щоб мати більше коштів для фінансування війни. До того ж вони будуть продовжувати військове виробництво, обходити санкції, щоб отримувати певні мікросхеми та все, що потрібно для виготовлення ракет", - пояснив російський опозиціонер.

За його словами, соціальні програми у РФ теоретично можуть постраждати, але це не буде якесь радикальне їх скорочення.

"Поки є країни, які купують нафту та газ у РФ, це буде продовжуватися. Я не маю надії, що ми зможемо переконати Індію чи Китай, аби вони припинили торгівлю з Росією. Цього не відбудеться. Тому знову підкреслюю, що зміна влади - це єдине і важливе. Еліти втомлюються, вони також хочуть виходу з війни. Однак, якщо у них буде залишатися надія, що можна почекати й все буде гаразд, то вони не будуть нікуди рухатись", - зауважив Ілля Пономарьов.