Британська розвідка підтвердила плани Путіна щодо створення нових "добровольчих підрозділів"

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадують, що російська влада опублікували відеозапис, на якому видно, як Путін зустрічається з колишнім начальником штабу ПВК Вагнера Андрієм Трошевим. Російський диктатор призначив його наглядачем і координатором нових так званих добровольчих бойових підрозділів. На зустрічі також був заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.

За даними британської розвідки, приблизно під час повстання "вагнерівців" у червні 2023 року Трошев прийняв посаду в офіційних силових структурах РФ. Ймовірно, він брав участь у заохоченні інших найманців ПВК Вагнера підписувати контракти з міноборони РФ. Через це багато бойовиків, ймовірно, вважають його зрадником.

Як повідомляє розвідка Британії, президентська підтримка Трошева та Євкурова вказує на те, що Росія продовжує використовувати так звані добровольчі підрозділи та приватні військові компанії, а також планує майбутнє ПВК Вагнера.

"Росія готова використовувати досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою вірність державі та продовжувати діяльність у глобальному Півдні, але, ймовірно, з більшим наглядом з боку Кремля", - вважають у розвідці.