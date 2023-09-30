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Війна з Росією: хроніка
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Британська розвідка підтвердила плани Путіна щодо створення нових "добровольчих підрозділів"

30 вересня, 2023 субота
09:20
Війна з Росією Володимир Путін

Наказ президента РФ Володимира Путіна Андрію Трошеву, колишньому начальнику штабу ПВК Вагнера, набирати на війну "добровольців" означає, що Росія продовжує використовувати добровольчі підрозділи й приватні військові компанії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадують, що російська влада опублікували відеозапис, на якому видно, як Путін зустрічається з колишнім начальником штабу ПВК Вагнера Андрієм Трошевим. Російський диктатор призначив його наглядачем і координатором нових так званих добровольчих бойових підрозділів. На зустрічі також був заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.

За даними британської розвідки, приблизно під час повстання "вагнерівців" у червні 2023 року Трошев прийняв посаду в офіційних силових структурах РФ. Ймовірно, він брав участь у заохоченні інших найманців ПВК Вагнера підписувати контракти з міноборони РФ. Через це багато бойовиків, ймовірно, вважають його зрадником.

Як повідомляє розвідка Британії, президентська підтримка Трошева та Євкурова вказує на те, що Росія продовжує використовувати так звані добровольчі підрозділи та приватні військові компанії, а також планує майбутнє ПВК Вагнера.

"Росія готова використовувати досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою вірність державі та продовжувати діяльність у глобальному Півдні, але, ймовірно, з більшим наглядом з боку Кремля", - вважають у розвідці.

  • У Міністерстві оборони повідомили, що російські окупаційні війська стягують резерви для недопущення прориву своєї оборони Збройними Силами України.
  • Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що командири ЗСУ намагаються покращити тактичне положення на лінії фронту.
  • Британська розвідка повідомляла, що Росія перекинула до Луганської області підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії РФ. Ймовірно, їх використовуватимуть для відновлення незадіяних резервних сил на фронті.
  • 29 вересня Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнера Андрію Трошеву зайнятися формуванням так званих добровольчих підрозділів для війни в Україні.
Росія
Володимир Путін
російська армія
Вагнергейт
Велика Британiя
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