Британська розвідка з'ясувала, на яку ділянку фронту РФ перекидає нові підрозділи
Росія перекинула до Луганської області підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії РФ. Ймовірно, їх використовуватимуть для відновлення незадіяних резервних сил на фронті
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що у серпні 2023 року оголошення про набір до 25 ОЗС РФ стверджували, що її підрозділи будуть направлені у зону бойових дій в Україні не раніше грудня 2023 року.
Натомість підрозділи були кинуті на фронт раніше: "Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках".
Проте, за словами розвідки, є ймовірність того, що РФ використає сили 25-ї загальновійськової армії для відновлення незадіяних резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.
- У Міністерстві оборони повідомили, що російські окупаційні війська стягують резерви для недопущення прориву своєї оборони Збройними Силами України.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що командири ЗСУ намагаються покращити тактичне положення на лінії фронту.
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