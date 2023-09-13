Британська розвідка з'ясувала, на яку ділянку фронту РФ перекидає нові підрозділи

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у серпні 2023 року оголошення про набір до 25 ОЗС РФ стверджували, що її підрозділи будуть направлені у зону бойових дій в Україні не раніше грудня 2023 року.

Натомість підрозділи були кинуті на фронт раніше: "Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках".

Проте, за словами розвідки, є ймовірність того, що РФ використає сили 25-ї загальновійськової армії для відновлення незадіяних резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.