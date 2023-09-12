Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що командири ЗСУ намагаються покращити тактичне положення на лінії фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В Опитному триває планова бойова робота, тактична ситуація досить мінлива. У районі Авдіївки ворог намагається прориватися північніше міста, але без успіхів. Противник продовжує піхотні штурми в районі Мар'їнки. Наші воїни успішно знищують загарбників", - підкреслив Штупун.
За його словами, ворог намагається перекидати резерви з напрямку на напрямок, тим самим роблячи помилки.
"Користуючись послабленням ворога, наші командири на місцях намагаються покращувати своє тактичне положення", - додав Штупун.
Протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку
"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку, - ред.) склала близько 2 кв. км", - заявила Маляр.
Вона додала, що за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території України.
Крім того, на цьому напрямку Сили оборони мали успіх у районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка.
За словами Маляр, українські захисники витіснили противника із займаних позицій, тож там є певні просування вперед.
У понеділок, 11 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення частини селища Опитне поблизу Авдіївки Донецької області.
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