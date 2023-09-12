Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В Опитному триває планова бойова робота, тактична ситуація досить мінлива. У районі Авдіївки ворог намагається прориватися північніше міста, але без успіхів. Противник продовжує піхотні штурми в районі Мар'їнки. Наші воїни успішно знищують загарбників", - підкреслив Штупун.

За його словами, ворог намагається перекидати резерви з напрямку на напрямок, тим самим роблячи помилки.

"Користуючись послабленням ворога, наші командири на місцях намагаються покращувати своє тактичне положення", - додав Штупун.

Протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку



"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку, - ред.) склала близько 2 кв. км", - заявила Маляр.

Вона додала, що за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території України.

Крім того, на цьому напрямку Сили оборони мали успіх у районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка.

За словами Маляр, українські захисники витіснили противника із займаних позицій, тож там є певні просування вперед.

У понеділок, 11 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення частини селища Опитне поблизу Авдіївки Донецької області.