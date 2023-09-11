ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, - Міноборони
У понеділок, 11 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення частини селища Опитного поблизу Авдіївки Донецької області. За тиждень ЗСУ деокупували ще 2 кв. км на Бахмутському напрямку і 1,5 кв. км на півдні
Про це вона заявила під час включення з Military Media Center.
"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - сказала Маляр.
За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.
Так, українські захисники зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.
Протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку
"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку, - ред.) склала близько 2 кв. км", - заявила Маляр.
Вона додала, що за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території України.
Крім того, на цьому напрямку Сили оборони мали успіх у районі населених пунктів Кліщіївки та Андріївки.
За словами Маляр, українські захисники витіснили противника із займаних позицій, тож там є певні просування вперед.
На півдні Сили оборони мали успіх в районі Роботиного та Вербового, звільнили 1,5 кв. км території
За словами Ганни Маляр, на південному фронті триває український наступ.
"У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового", - сказала заступниця міністра оборони.
Вона додала, що Збройні Сили України закріплюються у цих районах. На зазначеному напрямку в українських військових є просування і певні успіхи.
Маляр заявила, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили ще 1,5 кв. км.
За її словами, українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян і "наші війська рухаються далі".
- Напередодні, голова Авдіївської ВМА Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного, що біля Донецька, наразі тривають бої у самому населеному пункті.
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