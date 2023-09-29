Путін доручив ексголові штабу ПВК Вагнера вербувати "добровольців" на війну проти України
Президент Росії Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнера Андрію Трошеву зайнятися формуванням так званих добровольчих підрозділів для війни в Україні
Про це пише російський "Інтерфакс".
"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні "спеціальної військової операції", - сказав він на зустрічі з Трошевим і заступником міністра оборони РФ.
За його словами, Трошев сам воював у такому підрозділі й знає, як це робиться і знає про питання, які потрібно завчасно вирішувати.
Крім того, він запропонував обговорити питання соціальної підтримки російських окупантів.
"Я багато разів говорив і хочу ще раз наголосити: незалежно від статусу людини, яка виконує або виконувала бойові завдання, соціальні гарантії для всіх повинні бути абсолютно однаковими. Для країни, для батьківщини байдуже, в якому статусі людина воювала і захищала батьківщину", - сказав Путін.
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