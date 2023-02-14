Нут з м’ясом. Рецепт
Нут - дуже популярна у світі бобова культура. Пропонуємо вам смачний рецепт страви з нуту та м’яса, томатів і ароматичних спецій. Для приготування смаколика - витягайте з шафки чавунний казанок із товстими стінками та кришкою
Інгредієнти:
- 700/750 г м’яса на ваш вибір – яловичина/свинина
- Одна цибулина
- Близько 10 см цибулі-порей
- Одна склянка (250 мл) нуту
- Часник – три зубчики
- Сіль (за смаком)
- 30 г вершкового масла
- Одна столова ложка олії
- Одна чайна ложка паприки
- Одна чайна ложка куркуми
- Горіх мускатний – чверть чайної ложки
- Помідори – 0.5 кг
- Зелень (на ваш смак)
- Одна столова ложка томатної пасти
- Дві склянки води (250 мл + 250 мл)
Приготування:
- Підготовка
- Замочуємо у воді нут на ніч
- Миску беремо велику, бо за ніч нут збільшиться у розмірі
- Процес приготування
- Промите м’ясо нарізаємо кубиками
- Обсмажуємо шматочки м'яса в олії (1 чайна ложка)
- Подрібнюємо часник
- Нарізаємо дрібненько цибулю
- Півкільцями нарізаємо порей
- Розігріваємо вершкове масло змішане з однією чайною ложкою рослинного масла
- У маслі обсмажуємо цибулю
- Додаємо часник
- Додаємо спеції до м'яса з цибулею
- Викладаємо все в казанок
- Помішуючи, готуємо дві хвилини
- Вливаємо склянку гарячої води
- Доводимо до кипіння
- Кладемо казанок на малий вогонь
- Накриваємо страву кришкою
- Тушкуємо близько години
- Знімаємо з помідорів шкірку, нарізаємо (сік теж залишаємо)
- Додаємо томати до м'яса
- Додаємо нут
- Додаємо томатну пасту
- Доливаємо склянку гарячої води (250 мл)
- Закриваємо кришкою
- Ще одну годину тушкуємо страву
- М'ясо та нут повинні стати м’якими
- Страву подаємо до столу гарячою
- Додаємо зверху подрібнену зелень
Смачного!
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