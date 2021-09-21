"Н***й Україну. 5 років пекла": сестра Сенцова обматюкала країну і "пакує валізи" додому

Такий пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Н***й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.





Так, під постом зібралося кілька сотень коментарів. Одні користувачі цікавилися причиною такого вчинку жінки. Інші - бажали "щасливої ​​дороги" і якнайшвидшого повернення до Росії.

Деякі ж припустили, що, можливо, сторінку двоюрідної сестри Сенцова в соцмережі зламали. Проте в коментарях вона наголосила, що це не так.

"Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що ні брати", - написала Каплан.





Пізніше вона повідомила, що від неї відписуються люди.

"Якщо ви підписалися на мене заради Сенцова, відписуйтеся вже, взагалі-то він вийшов", - зазначила Каплан.

Також вона додала, що "не продасться" Путіну, бо він для неї "ворог куди довше, ніж для України".

Нагадаємо, час перебування Сенцова у в'язниці РФ Каплан виступила на захист брата, брала участь у акціях із вимогою його звільнення.

Відзначимо, що до 2019 року вона була громадянкою Росії, а потім указом президента України отримала українське громадянство.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb