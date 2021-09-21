"Н***й Україну. 5 років пекла": сестра Сенцова обматюкала країну і "пакує валізи" додому
Двоюрідна сестра режисера і колишнього політв’язня РФ Олега Сенцова Наталія Каплан обматюкала України, назвала країну "найгіршою для еміграції" і повідомила, що "пакує валізи"
Такий пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.
"Н***й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.
Так, під постом зібралося кілька сотень коментарів. Одні користувачі цікавилися причиною такого вчинку жінки. Інші - бажали "щасливої дороги" і якнайшвидшого повернення до Росії.
Деякі ж припустили, що, можливо, сторінку двоюрідної сестри Сенцова в соцмережі зламали. Проте в коментарях вона наголосила, що це не так.
"Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що ні брати", - написала Каплан.
Пізніше вона повідомила, що від неї відписуються люди.
"Якщо ви підписалися на мене заради Сенцова, відписуйтеся вже, взагалі-то він вийшов", - зазначила Каплан.
Також вона додала, що "не продасться" Путіну, бо він для неї "ворог куди довше, ніж для України".
- Нагадаємо, час перебування Сенцова у в'язниці РФ Каплан виступила на захист брата, брала участь у акціях із вимогою його звільнення.
- Відзначимо, що до 2019 року вона була громадянкою Росії, а потім указом президента України отримала українське громадянство.
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