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"Н***й Україну. 5 років пекла": сестра Сенцова обматюкала країну і "пакує валізи" додому

21 вересня, 2021 вiвторок
08:36
Суспільство Сенцов і Каплан

Двоюрідна сестра режисера і колишнього політв’язня РФ Олега Сенцова Наталія Каплан обматюкала України, назвала країну "найгіршою для еміграції" і повідомила, що "пакує валізи"

Такий пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Н***й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.

Так, під постом зібралося кілька сотень коментарів. Одні користувачі цікавилися причиною такого вчинку жінки. Інші - бажали "щасливої ​​дороги" і якнайшвидшого повернення до Росії.

Деякі ж припустили, що, можливо, сторінку двоюрідної сестри Сенцова в соцмережі зламали. Проте в коментарях вона наголосила, що це не так.

"Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що ні брати", - написала Каплан.

Пізніше вона повідомила, що від неї відписуються люди.

"Якщо ви підписалися на мене заради Сенцова, відписуйтеся вже, взагалі-то він вийшов", - зазначила Каплан.

Також вона додала, що "не продасться" Путіну, бо він для неї "ворог куди довше, ніж для України".

  • Нагадаємо, час перебування Сенцова у в'язниці РФ Каплан виступила на захист брата, брала участь у акціях із вимогою його звільнення.
  • Відзначимо, що до 2019 року вона була громадянкою Росії, а потім указом президента України отримала українське громадянство.

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Росія
скандал
війна з Росією
Олег Сенцов
громадянство України
сестра Сенцова
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