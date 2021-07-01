Нью-Йорк в Україні: Новгородському на Донеччині повернули історичну назву

Про це передає Еспресо.TV.

За постанову проголосував 301 нардеп.

"Перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк", - йдеться в документі.

У пояснювальній записці зазначається, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація звернулась до Верховної Ради з поданням про перейменування Новгородського на Нью-Йорк.

Селище міського типу знаходиться на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тис. осіб.

"Перейменування смт. Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви", - йдеться у пояснювальній записці.

Як відомо, Український інститут національної пам’яті повідомляє, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське "було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".

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