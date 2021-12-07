ОАЕ першими з ісламських країн частково скасують вихідний у п'ятницю
Об'єднані Арабські Емірати першими в ісламському світі перенесуть вихідні на суботу та неділю
Про це повідомляє CNBC.
Робочий тиждень у країні буде тривати чотири з половиною дні, вихідні почнатимуться в п’ятницю в обід і триватимуть до неділі.
Ця зміна дуже значуща для ОАЕ, оскільки п’ятниця довгий час була священним днем для віруючих мусульман. У більшості країн Перської затоки вихідні дні тривають з п’ятниці по суботу.
Як заявляє уряд, тривалі вихідні мають "підвищити продуктивність і покращити баланс між роботою та особистим життям".
У п’ятницю робочий день триватиме з 7:30 до 12:00. Час роботи з понеділка по четвер починатиметься о 7:30 і закінчуватиметься о 15:30.
Зміни вступлять у силу з 1 січня 2022 року.
"З економічної точки зору, новий робочий тиждень краще узгодить ОАЕ зі світовими ринками, відображаючи стратегічний статус країни на світовій економічній карті", - повідомляється у звіті державного інформаційного агентства WAM.
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