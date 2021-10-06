ОАЕ заявили про підготовку космічної місії на 2028 рік
Об’єднані Арабські Емірати планують старт своєї космічної місії на 2028 рік
Про це повідомляє Al Jazeera.
Зонд планують відправити на астероїд між Марсом і Юпітером для збору даних про походження Всесвіту.
Корабель долетить до астероїда у 2033 році. Відстань до нього близько 3,6 млрд кілометрів.
Зонду доведеться пролетіти навколо Венери й Землі, аби набрати достатню швидкість.
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