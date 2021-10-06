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ОАЕ заявили про підготовку космічної місії на 2028 рік

6 жовтня, 2021 середа
23:01

Об’єднані Арабські Емірати планують старт своєї космічної місії на 2028 рік

Про це повідомляє Al Jazeera.

Зонд планують відправити на астероїд між Марсом і Юпітером для збору даних про походження Всесвіту.

Корабель долетить до астероїда у 2033 році. Відстань до нього близько 3,6 млрд кілометрів.

Зонду доведеться пролетіти навколо Венери й Землі, аби набрати достатню швидкість.

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космос
ОАЕ
освоєння космосу
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