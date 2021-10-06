ОАЕ заявили про підготовку космічної місії на 2028 рік

Про це повідомляє Al Jazeera.



Зонд планують відправити на астероїд між Марсом і Юпітером для збору даних про походження Всесвіту.

Корабель долетить до астероїда у 2033 році. Відстань до нього близько 3,6 млрд кілометрів.

Зонду доведеться пролетіти навколо Венери й Землі, аби набрати достатню швидкість.