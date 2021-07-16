Ошукали вкладників на 250 млн грн: в Україні заблокували фінансову піраміду

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.



За даними слідства, шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування в криптовалюти. Мінімальна сума для входження в "бізнес" становила 150 тис. грн.



Організатори піраміди створили додаток-клон електронної біржі для продажу криптовалюти. Але коли вкладники намагалися повернути свої гроші, їм говорили, що така можливість відсутня, і надалі блокували вкладників.



Таким чином зловмисники привласнили понад 250 млн грн.



Поліція провела обшуки у фігурантів справи в Черкасах та у Хмельницькій області, вилучила мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи, гроші, а також зброю.



Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 190 (шахрайство).



Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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