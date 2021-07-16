Ошукали вкладників на 250 млн грн: в Україні заблокували фінансову піраміду
Співробітники кіберполіції Київської області та Подільського управління поліції Києва викрили схему шахрайства, творці якої ошукали громадян на чверть мільярда гривень
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
За даними слідства, шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування в криптовалюти. Мінімальна сума для входження в "бізнес" становила 150 тис. грн.
Організатори піраміди створили додаток-клон електронної біржі для продажу криптовалюти. Але коли вкладники намагалися повернути свої гроші, їм говорили, що така можливість відсутня, і надалі блокували вкладників.
Таким чином зловмисники привласнили понад 250 млн грн.
Поліція провела обшуки у фігурантів справи в Черкасах та у Хмельницькій області, вилучила мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи, гроші, а також зброю.
Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 190 (шахрайство).
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
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