Об'єкти навколо Москви стануть мішенями для української зброї, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі: мішенями для зброї українського виробництва стануть об'єкти навколо Москви
Про це Данілов розповів у інтерв'ю KYODO NEWS.
За словами секретаря РНБО, Україна планує продовжувати завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії, використовуючи зброю українського виробництва.
Данілов зазначив, що оскільки Україна уклала неформальну угоду з партнерами, пообіцявши не використовувати їхню зброю для атак російської території, "об'єкти навколо Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва".
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Він також прокоментував побоювання того, що міжнародна підтримка України може зменшитися на тлі війни Ізраїлі.
"Не було ніякого зниження рівня комунікації зі Сполученими Штатами і Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня", - заявив Данілов.
- У ніч на 7 жовтня сили ППО РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву. У двох аеропортах російської столиці скасували та перенесли рейси.
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