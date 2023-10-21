Об'єкти навколо Москви стануть мішенями для української зброї, - Данілов

Про це Данілов розповів у інтерв'ю KYODO NEWS.

За словами секретаря РНБО, Україна планує продовжувати завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії, використовуючи зброю українського виробництва.

Данілов зазначив, що оскільки Україна уклала неформальну угоду з партнерами, пообіцявши не використовувати їхню зброю для атак російської території, "об'єкти навколо Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва".

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Він також прокоментував побоювання того, що міжнародна підтримка України може зменшитися на тлі війни Ізраїлі.

"Не було ніякого зниження рівня комунікації зі Сполученими Штатами і Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня", - заявив Данілов.