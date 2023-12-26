Обговорили нарощування власного оборонного виробництва: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив 26 грудня у Telegram.

"Провів засідання Ставки. Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки. Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників", - написав президент.

Він зазначив, що нині до виробництва вже залучені сотні компаній.

"2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", - наголосив Зеленський.

Окрему увагу учасники засідання приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", - підкреслив президент.

Також на засіданні виступили з доповідями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувачі напрямків. Вони розповіли про поточні потреби бійців на конкретних позиціях.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - резюмував президент.