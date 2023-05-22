Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Вони домовляться. Багато разів, навіть у сучасній історії США, було так, що переговори затягували до останніх днів. Американцям треба, щоб ці переговори фіналізувалися до 1 червня, інакше почнеться процес технічного дефолту. Коли по-суті гроші є, але виплачувати їх неможливо. Всі дорослі люди - ми маємо справу не з Трампом, не з демократичними соціалістами, не з популістами-політиками", - сказав Краєв.

Він додав, що йдеться про нормальних лідерів адекватних партій, які дійсно розуміють, які в кого інтереси.

"Там немає питання, що республіканці стали в позу і не будуть в ніякому разі просувати ці переговори, те ж саме стосується і демократів. Всі готові йти на компроміси. Це питання грошей, обіцянок для виборців і треба просто звести цифри. Зараз обидві сторони зрозуміли, що дефолт для них не варіант, але для того, щоб його уникнути треба бюджет скоригувати. І питання як затримує процес перемовин, це питання цифр", - підсумував експерт.