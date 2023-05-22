Обидві партії у США зрозуміли, що дефолт - це не варіант, - експерт-міжнародник Краєв
Республіканці та демократи домовляться про підвищення ліміту державного боргу США, щоб уникнути початку дефолту
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
"Вони домовляться. Багато разів, навіть у сучасній історії США, було так, що переговори затягували до останніх днів. Американцям треба, щоб ці переговори фіналізувалися до 1 червня, інакше почнеться процес технічного дефолту. Коли по-суті гроші є, але виплачувати їх неможливо. Всі дорослі люди - ми маємо справу не з Трампом, не з демократичними соціалістами, не з популістами-політиками", - сказав Краєв.
Він додав, що йдеться про нормальних лідерів адекватних партій, які дійсно розуміють, які в кого інтереси.
"Там немає питання, що республіканці стали в позу і не будуть в ніякому разі просувати ці переговори, те ж саме стосується і демократів. Всі готові йти на компроміси. Це питання грошей, обіцянок для виборців і треба просто звести цифри. Зараз обидві сторони зрозуміли, що дефолт для них не варіант, але для того, щоб його уникнути треба бюджет скоригувати. І питання як затримує процес перемовин, це питання цифр", - підсумував експерт.
- На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні.
- Згодом міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту.
- Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що 1 червня залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту державного боргу США, а ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька.
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