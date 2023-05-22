Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Міністерка зазначила, що доведеться зробити важкий вибір щодо виплат американцям, якщо конгрес не підвищить верхню межу боргу в 31,4 трильйона доларів до того, як у казначейства закінчаться готівкові кошти і воно буде змушене оголосити дефолт.

"У своєму останньому листі конгресу я вказала, що ми очікуємо, що не зможемо сплатити всі наші рахунки на початку червня і, можливо, вже 1 червня. І я продовжуватиму інформувати конгрес, але я, звичайно, не змінила свою оцінку. Тому я гадаю, що це жорсткий крайній термін", - зауважила вона.

Видання нагадує, що президент США Джо Байден у неділю назвав останні пропозиції республіканців на переговорах про підвищення стелі державного боргу "неприйнятними", але наголосив, що готовий скоротити витрати разом із податковими коригуваннями, щоб досягти угоди.

Він також додав, що поговорить з Кевіном Маккарті на шляху додому після зустрічі з лідерами країн Великої сімки у Хіросімі.

Натомість відповідаючи на запитання, чи зможе казначейство отримати рішення до 15 червня, до того, як закінчаться готівкові кошти, Єллен відповіла, що є певна невизначеність щодо точної так званої дати x, але вона сумнівається, що грошей вистачить до 15 червня.

"Завжди існує невизначеність щодо податкових надходжень і витрат, тому важко бути абсолютно впевненим у цьому, але я оцінюю, що шанси досягти 15 червня, маючи можливість оплатити всі наші рахунки, досить низькі", - сказала вона.

Крім того, Єллен додала, що застосування поправки "не здається чимось, що можна було б належним чином використати в цих обставинах, враховуючи юридичну невизначеність навколо цього та враховуючи стислі часові рамки, які ми маємо".

До 1 червня залишилося менше двох тижнів, коли міністерство фінансів попередило, що федеральний уряд може бути не в змозі виплатити всі свої борги. Це призведе до дефолту, який може спричинити хаос на фінансових ринках і різке зростання процентних ставок в Америці.