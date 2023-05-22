Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка В американському мінфіні назвали "жорсткий крайній термін" підвищення ліміту держборгу

В американському мінфіні назвали "жорсткий крайній термін" підвищення ліміту держборгу

22 травня, 2023 понедiлок
05:46
Економіка Міністр фінансів США Єллен

1 червня залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту державного боргу США, а ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Міністерка зазначила, що доведеться зробити важкий вибір щодо виплат американцям, якщо конгрес не підвищить верхню межу боргу в 31,4 трильйона доларів до того, як у казначейства закінчаться готівкові кошти і воно буде змушене оголосити дефолт.

"У своєму останньому листі конгресу я вказала, що ми очікуємо, що не зможемо сплатити всі наші рахунки на початку червня і, можливо, вже 1 червня. І я продовжуватиму інформувати конгрес, але я, звичайно, не змінила свою оцінку. Тому я гадаю, що це жорсткий крайній термін", - зауважила вона.

Видання нагадує, що президент США Джо Байден у неділю назвав останні пропозиції республіканців на переговорах про підвищення стелі державного боргу "неприйнятними", але наголосив, що готовий скоротити витрати разом із податковими коригуваннями, щоб досягти угоди.

Він також додав, що поговорить з Кевіном Маккарті на шляху додому після зустрічі з лідерами країн Великої сімки у Хіросімі.

Натомість відповідаючи на запитання, чи зможе казначейство отримати рішення до 15 червня, до того, як закінчаться готівкові кошти, Єллен відповіла, що є певна невизначеність щодо точної так званої дати x, але вона сумнівається, що грошей вистачить до 15 червня.

"Завжди існує невизначеність щодо податкових надходжень і витрат, тому важко бути абсолютно впевненим у цьому, але я оцінюю, що шанси досягти 15 червня, маючи можливість оплатити всі наші рахунки, досить низькі", - сказала вона.

Крім того, Єллен додала, що застосування поправки "не здається чимось, що можна було б належним чином використати в цих обставинах, враховуючи юридичну невизначеність навколо цього та враховуючи стислі часові рамки, які ми маємо".

До 1 червня залишилося менше двох тижнів, коли міністерство фінансів попередило, що федеральний уряд може бути не в змозі виплатити всі свої борги. Це призведе до дефолту, який може спричинити хаос на фінансових ринках і різке зростання процентних ставок в Америці.

  • На початку травня стало відомо, що США наближаються до боргової стелі. Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно з законом і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні.
  • Згодом міністр фінансів США заявила, що нездатність конгресу підвищити ліміт державного боргу у розмірі $31,4 трлн завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту. 

Світ
США
Читайте також:
Роман Безсмертний
21 травня, 2023 неділя
Внаслідок війни Китай опинився не лише з шансом, а з колосальними втратами, - дипломат Безсмертний
Зеленський у Бахмуті
21 травня, 2023 неділя
Бахмут не захоплений Росією, - Зеленський
блискавка
21 травня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в понеділок чекати на дощі з грозами
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
22 травня
06:12
ПВК Вагнер
ISW: Вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута 
05:24
Дніпропетровщина
У Дніпрі прогриміли вибухи, в ОВА кажуть про витриману нічну атаку
00:17
Російський винищувач су-35
ЗСУ знищили російський літак Су-35
00:04
Оновлено
обстріл, ППО
В Одесі працювала ППО
2023, неділя
21 травня
23:47
Лукашенко
Лукашенко бачить на чолі Білорусі свого сина й розраховує укласти угоду з Заходом, - політолог Усов
23:45
Богдан Логвиненко
Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
23:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні тижні під Бахмутом будуть вирішальними для РФ. Колонка Сергія Згурця
23:12
ЗСУ Бахмут
У неділю Сили оборони просунулися на 200 метрів у районі Бахмута, - Череватий
22:55
на фото: руйнування
Росіяни 11 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
22:19
F-16
Байден ще не визначився, чи безпосередньо США передадуть Україні F-16, чи це зроблять партнери, - Салліван
22:03
Світлана Тихановська
Тихановська не готова віддати наказ на усунення Лукашенка, - білоруський політолог Усов
21:50
Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Інгулець
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу
21:36
Оновлено
УПЛ: Олександрія - Динамо
УПЛ: Результати усіх матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу
21:30
окупанти крим
Росіяни арештовують мешканців Запорізької області за найменшу провину та відразу везуть до польових таборів, - Центр нацспротиву
20:58
Казахстан, Росія
Російського політика Затуліна не пустили до Казахстану, - ЗМІ
20:39
Дар'я Навальна
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
20:11
Оновлено
вибух
Окупанти завдають ударів по Харкову, є постраждалий
20:10
Ексклюзив
Ми відкрили фонд, який спрямований на психологічну реабілітацію ветеранок, - Гандзя Морозова
20:05
OPINION
Лєна Чиченіна
Держкіно — одна з найзакритіших українських інституцій
19:48
Марк Гемілл
Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл розігрує вишиванку з світловими мечами, кошти підуть на відновлення української школи
19:27
Дмитро Медведєв
Медведєв прибув на переговори до В'єтнаму
19:25
Ексклюзив
ЗСУ
Коли хочеться опустити руки, треба їхати на передову, - Гандзя Морозова
19:11
Україна Японія
Японія надасть Україні 100 автівок, 30 тисяч пайків та $7,6 млрд на повоєнне відновлення
19:11
Інтерв’ю
F-16
Надання ЗСУ ATACMS і літаків F-16 - це єдиний шлях до миру – дипломат Брайза
18:46
Юліан Матвійчук
Від поранень на фронті помер депутат Полтавської міськради Матвійчук
18:41
ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищили 3 БПЛА, - Генштаб
18:24
ССО Азов
Азов оприлюднив відеоспогади воїнів полку про останні дні оборони Азовсталі
18:00
OPINION
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Всі ми покликані до єдності
17:56
Російська армія обстріляла Донеччину
Російська армія обстріляла Донеччину: загинуло двоє чоловіків, шестеро місцевих мешканців у лікарні
17:49
світло
Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП 
17:31
Росія
На борту літака помер заступник міністра освіти РФ, чоловік співачки-пропагандистки Гурцкая
17:15
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Кремлі чекають українського наступу не менше, ніж ми з вами, - Піонтковський
17:03
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південна Корея збільшить військову допомогу Україні
16:58
Анджей Дуда
У канцелярії Дуди заявили, що Волинська трагедія - це не тема для "твітерської дипломатії"
16:53
Буча геноцид труп
Росіяни докладуть максимальних зусиль, щоб знищити все українське, - історик Кулик
16:32
Ді Капріо та Лілі Гладстон у Каннах зустріли 9-хвилинними оваціями за роль у фільмі "Вбивці місячної квітки"
16:28
винищувач F-16
Кількість літаків F-16, які нададуть Україні, ще невідома, - Зеленський
16:25
Ексклюзив
Чалий
Успіхи на фронті посилюють дипломатичну позицію України у світі, - дипломат Чалий
16:15
Ударний дрон R-50 (Білорусь)
Білорусь створила ударний дрон R-50, яким зацікавилися росіяни
16:08
На фото замок Шарлоттенбург
У Німеччині почали розслідувати можливе отруєння двох росіянок на заході, організованому Ходорковським
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV