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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

"Обидві сторони конфлікту вийшли на плато активності": військовий експерт Грабський про ситуацію на фронті

6 жовтня, 2023 п'ятниця
23:31
Війна з Росією

Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ, зазначив, що сьогодні на театрі бойових дій ні українська сторона, ні російська не мають можливості переламати ситуацію на свою користь

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На театрі бойових дій, я б сказав так сумарно, що ситуація наближається, не хочу говорити до патової, скоріше до стабілізаційної. Бо фактично ми бачимо як з українського боку, так і російського є тільки невеликі зони, де ведуться активні бойові дії, які ще мають або можуть призвести до зміни ситуації. І це стосується у першу чергу Запорізького напрямку, де ми продовжуємо вминатися у російську оборону попри складні ситуації й ті загородження, які створює противник. Там йдеться про боротьбу саме на південному фланзі від Бахмута, де ситуація так само виглядає досить серйозно з української сторони", - зауважив військовий експерт.

За його словами, з російської сторони йдуть намагання відчайдушно контратакувати, зокрема у Запорізькій області. Також бачимо серйозну активізацію противника на Куп'янському напрямку з залученням авіації.

"Загалом, якщо казати про сумарність цих дій, то ми зараз на такому плато активності, коли жодна зі сторін конфлікту саме на сьогодні, бо ситуація може змінитися, немає можливості переламати ситуацію на свою користь. Тобто йде таке балансування на межі можливостей", - резюмував Сергій Грабський.

  • 6 жовтня Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському, завдаючи втрат окупаційним військам
  • Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що Збройні Сили продовжують вибивати росіян з їхніх позицій на Бахмутському напрямку. У той час як на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти активізували бойові дії
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
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