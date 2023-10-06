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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ продовжують штурми на Бахмутському напрямку й виснажують ворогів на всій лінії фронту, – Генштаб

6 жовтня, 2023 п'ятниця
21:51
Війна з Росією

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському, завдаючи втрат окупаційним військам

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні в п'ятницю, 6 жовтня. 

Ворожі обстріли України 

Ворог завдав 2 ракетних і 57 авіаційних ударів, 43 рази обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ і населені пункти України. Також РФ завдала чергового удару, застосувавши 33 ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 25 "шахедів". Унаслідок російських терористичних атак упродовж доби є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень. Оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною. 

На Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога немає.

На Сіверському і Слобожанському напрямках вороги зберігають військову присутність у прикордонних районах, надалі обстрілюють населені пункти з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону України. Понад 15 населених пунктів Сумщини та Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах Синьківки й Іванівка на Харківщині. Водночас рашисти завдали авіаударів біля низки населених пунктів області, а також обстріляли їх з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога на схід від Макіївки на Луганщині. Противник натомість завдав авіаударів, також від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку рашисти марно намагалися відновити втрачене положення південніше від Андріївки на Донеччині. Ворог завдав авіаударів у районах Кліщіївки й Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Донеччини.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки, з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно відбили десяток атак ворога в районах Мар’їнки й Новомихайлівки. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше від Приютного на Запоріжжі. Окупанти завдали авіаудару в районі Водяного. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога на північний схід від Новопрокопівки. Окупанти завдали авіаудару в районі Малої Токмачки, з артилерії та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка та Херсон.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, штурмові дії – на Бахмутському, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони знищили ворожий пункт управління, засіб ППО, 6 артзасобів і станцію РЕБ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки ворогів, трьох ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

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