Обіцянка Зеленського щодо "миру" з Путіним була безграмотною, - Ахмед Закаєв
Те, що чинний український президент Володимир Зеленський обіцяв на виборах щодо подальших стосунків з Росією, інакше як безграмотною помилкою вважати не можна
Про це голова еміграційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія (Лондон, Сполучене Королівство), бойовий генерал Ахмед Закаєв заявив у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.
"Зеленському у провину ставиться, що він прийшов до влади, обіцяючи мир, а миру нема. А його й не могло бути, тому що не Україна починала війну. Обіцянки Зеленського, що він принесе Україні мир, були політично безграмотні, бо не від нього і не від України залежав майбутній мир. Мир залежав від позиції Росії, яка вчинила агресію і веде таку політику стосовно України. Для того, щоб настав мир в Україні, будь-яке керівництво повинно прийняти всі умови Путіна. А це буде державна зрада", - пояснив Закаєв.
Тож не слід розраховувати на примирення з РФ на умовах Путіна і в майбутньому, додав політик.
"Так, українцям потрібен мир, але не за будь-яку ціну. А Путін хоче, що Україна виторгувала собі мир, відмовившись від якихось своїх інших інтересів, від територій, навіть від структури держави", - наголосив Ахмед Закаєв.
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