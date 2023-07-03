Обіцяв переправити чоловіка за кордон за 250 тис грн: у Києві судитимуть "адвоката"
У Києві судитимуть псевдоадвоката, який вимагав від чоловіка призовного віку 250 тисяч гривень за перетин ухилянта за кордон
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Зазначається, що підозрюваний, видаючи себе за адвоката, вимагав від чоловіка призовного віку 250 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення посадовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки про визнання непридатним до служби.
Кошти підозрюваний одержав через довірену особу призовника.
"Надалі підозрюваний запропонував самому посереднику свою допомогу у переправленні за кордон. За 250 тисяч гривень він пообіцяв внести дані чоловіка у систему "ШЛЯХ", що дозволяє безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, підозрюваного затримали на "гарячому" безпосередньо після передачі грошей.
Йому загрожує до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- Закарпатці намагались переправити через українсько-румунський кордон дев’ятьох чоловіків призовного віку. За кожного "клієнта" вони мали отримати 3-3,5 тисячі доларів.
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