Обладнання для відновлення енергосистеми іноді доведеться чекати по півроку, - ексміністр Плачков
Україні потрібно замовляти обладнання, щоб поетапно відновлювати енергосистему і забезпечити її надійне функціонування
Про це розповів у ефірі Еспресо колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.
"Є дуже великі проблеми з обладнанням, майже все резервне - використано. Особливо це стосується потужних трансформаторів, яких немає в резерві. Ми не можемо отримати їх в інших країнах, бо там інший клас напруги, особливо у високовольтного обладнання", - зазначив він.
На думку Плачкова, треба залучати кошти та робити замовлення у приватних компаніях.
"Ці агрегати виготовлюються десь 4-5 місяців, деякі, може й пів року. Це потрібно, щоб ми поетапно відновлювали в цілому енергосистему і забезпечити її надійне функціонування", - сказав ексміністр.
Він пояснив, чому зараз вимикається світло.
"Чому зараз відключення? Було на підстанції три трансформатори - два пошкоджені, лишився один. Він несе все споживання і, якщо в нас максимум навантаження, він може вийти з ладу. Тому енергетики вимикають світло, щоб розгрузити цей трансформатор", - підсумував Плачков.
- Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
- Станом на 11:00 26 листопада в Україні близько 75% потреб споживання електроенергії покрито, проте 25% - залишаються в дефіциті.
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