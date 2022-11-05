Обмеження цін на нафту допоможе покарати Росію, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обмеження цін на нафту є одним із ключових способів покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну
Про це він повідомив під час пресконференції голів МЗС країн G7, цитує CNN.
Зазначається, що мета таких обмежень має дві мети. Перша - забезпечити надходження енергії на ринок для того, щоб задовольнити попит.
"І по-друге, накласти обмеження на здатність Путіна набивати свої кишені доходами від продажу енергії для палива та фінансування війни проти України", - наголосив держсекретар США.
Блінкен висловив впевненість, що такий спосіб допоможе досягти задуманого.
- 4 листопада країни G7 попередили самопроголошену владу Білорусі про посилення санкцій у разі подальшого залучення цієї країни до російської агресії проти України.
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