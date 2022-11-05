Обмеження цін на нафту допоможе покарати Росію, - Блінкен

Про це він повідомив під час пресконференції голів МЗС країн G7, цитує CNN.

Зазначається, що мета таких обмежень має дві мети. Перша - забезпечити надходження енергії на ринок для того, щоб задовольнити попит.

"І по-друге, накласти обмеження на здатність Путіна набивати свої кишені доходами від продажу енергії для палива та фінансування війни проти України", - наголосив держсекретар США.

Блінкен висловив впевненість, що такий спосіб допоможе досягти задуманого.

4 листопада країни G7 попередили самопроголошену владу Білорусі про посилення санкцій у разі подальшого залучення цієї країни до російської агресії проти України.