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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Якщо з Білорусі по Україні запускатимуть ракети, G7 посилить санкції проти режиму Лукашенка, - заява

Якщо з Білорусі по Україні запускатимуть ракети, G7 посилить санкції проти режиму Лукашенка, - заява

4 листопада, 2022 п'ятниця
23:36
війна з Росією G7 Країни Великої сімки

Країни Великої сімки попередили самопроголошену владу Білорусі про посилення санкцій у разі подальшого залучення цієї країни до російської агресії проти України

Про це йдеться у заяві голів МЗС країн G7, передає Радіо Свобода.

"Якщо білоруська влада ще більше залучить Білорусь до агресивної війни РФ проти України, зокрема дозволятиме російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну, країни Групи семи покладуть на режим величезні додаткові витрати", - заявили міністри закордонних справ країн G7.

Раніше Міноборони Білорусі заявило, що Кремль і Мінськ почали підготову військових навчань на 2023 рік.

Американський Інститут вивчення війни назвав можливий вступ Білорусі у війну проти України малоймовірним.

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