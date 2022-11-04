Про це йдеться у заяві голів МЗС країн G7, передає Радіо Свобода.

"Якщо білоруська влада ще більше залучить Білорусь до агресивної війни РФ проти України, зокрема дозволятиме російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну, країни Групи семи покладуть на режим величезні додаткові витрати", - заявили міністри закордонних справ країн G7.

Раніше Міноборони Білорусі заявило, що Кремль і Мінськ почали підготову військових навчань на 2023 рік.

Американський Інститут вивчення війни назвав можливий вступ Білорусі у війну проти України малоймовірним.

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