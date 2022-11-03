Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російські та білоруські офіційні особи продовжують висвітлювати двостороннє оборонне співробітництво між Росією та Білоруссю як засіб увічнення давньої інформаційної операції про те, що Білорусь вступить у війну в Україні від імені Росії. Вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним, як раніше оцінювало ISW.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 2 листопада повідомив, що Росія і Білорусь провели щорічне засідання Спільної колегії міністерств оборони з метою посилення "спільного військового потенціалу" Союзної держави Росії і Білорусі для протидії "викликам і загрозам військового характеру", запропонованого НАТО.

Заява Хреніна, ймовірно, має на меті продемонструвати постійну лояльність Білорусі до Росії та представити Заходу імідж білорусько-російської військової єдності.

Як і раніше оцінювало ISW, вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через низку внутрішніх наслідків, які така дія матиме для режиму президента Олександра Лукашенка, а також через обмежений білоруський військовий потенціал.

Тому засідання Спільної колегії міністерств оборони є продовженням узгоджених зусиль як Білорусі, так і Росії з впровадження інформаційної операції, з метою притиснути українські війська до північного кордону і заповнити інформаційний простір.

Також у звіті за 2 листопада аналітики ISW зазначили, що Путін говорить про конкурентну військову промисловість, а купує озброєння в Ірану та КНДР. А це означає, що заклики Путіна до розвитку вітчизняної ВПК відірвані від реалій.

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