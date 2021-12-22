Обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу: Нафтогаз подав до Єврокомісії скаргу на "Газпром"

Про це заявили в пресслужбі Нафтогазу.



За словами голови правління компанії Юрія Вітренка, Газпром різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з Газпромом.



"Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії Газпрому є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. Нафтогаз як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську Комісію належно відреагувати на порушення", - зазначив він.



Нафтогаз звернув увагу Єврокомісії на низку зловживань. Зокрема, йдеться про зумисну відмову Газпрому від належного заповнення газом сховищ у ЄС, які належать Газпрому чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, Газпром відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також Газпром не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ - Україна. Крім того, Газпром продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.



У Нафтогазі наголосили, що метою цих дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на ЄС для запуску "Північного потоку-2".



"Дії Газпрому прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки 1921 доларів за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року)", - заявили в компанії.



Також у скарзі до Єврокомісії йдеться про унеможливлення дискримінації з боку Газпрому під час використання Північного потоку-2, Української газотранспортної системи й інших транзитних маршрутів, якими російський газ транспортують до ЄС.



Нафтогаз вимагає від Єврокомісії вжити забезпечувальних заходів.



"Зокрема, Нафтогаз просить ЄК зобов’язати Газпром виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти Газпрому отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачки газу до українських ПСГ. Крім того, Газпром має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії", - ідеться в скарзі.



У компанії наголосили, що дії Нафтогазу спрямовані на якнайшвидше розв’язання енергетичної кризи в Європі.



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