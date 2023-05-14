І не забувайте: Богуслаєва не взяли на полі бою зі зброєю в руках. Він — представник політичної еліти України, його багато разів обирали до Верховної Ради. Таких богуслаєвих в нас дуже багато — різного калібру. Тому треба сформувати цілу групку, притягнути до відповідальності ще кілька подібних любителів "русского міра" і міняти вже гуртом на максимальну кількість наших бійців.

Зрештою, Богуслаєву 84 роки, тримати його тут у в'язниці вже особливого сенсу нема. В певному сенсі він своє покарання вже отримав: тут будуть ще довго плюватись на його пам'ять і згадуватимуть хіба прокльонами. Жив як лайно — і помре як лайно. А в українській в'язниці чи десь в російській глибинці — це вже не так важливо. СБУ зробила свою справу, а далі питання політичного рішення влади.

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Загалом Богуслаєву пощастило, що він все ж мешкає в демократичній Україні, де нехай не ідеально, але працює правова система. Його продовжують попри всі злочини вважати громадянином, котрий має право на захист і на справедливий суд

Але загалом Богуслаєву пощастило, що він все ж мешкає в демократичній Україні, де нехай не ідеально, але працює правова система. Його продовжують попри всі злочини вважати громадянином, котрий має право на захист і на справедливий суд. На відміну від звичаїв Росії, його не ламатимуть (а 84-річного стариганя зламати легко), він не зачитуватиме на камеру покаяння і прохання стратити як ворога народу. І має навіть всі шанси здохнути не в тюрмі, а десь у своїй улюбленій Росії.

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А щодо підозр, оголошених за зраду Царьову, Маркову і Святашу, то дожити до перемоги України й до екстрадиції в них дуже невисокий шанс. Більша ймовірність, що під ними почнуть вибухати автомобілі, як під Прилєпіним. Це буде дороговказом і пам'яткою від СБУ для всіх колаборантів, що до них руки "українського Моссаду" дотягнуться рано чи пізно.

Але, на жаль, таких богуслаєвих-царьових тисячі. І оскільки ми все ж намагаємось жити в правовій державі, кожному з них, перш ніж затримувати, треба щось пред'явити (придатне для судового розгляду). Ми не можемо так, як в Росії, просто хапати й ліквідовувати. А колаборанти (всім відомі насправді) зараз сидять нижче трави, тихіше води, не ризикують говорити щось компрометувальне телефоном і навіть месенджерами, поголовно носять вишиванки й голосно кричать "Слава Україні!"... Тобто, збір матеріалів для судових справ над ними (і щоб ці справи не розвалились в суді, бо ж адвокатів їм не заборонятимуть) - штука доволі непроста.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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