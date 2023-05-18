Оборона, наступ, захист цивільних: Зеленський провів засідання військового кабінету
Зеленський провів засідання військового кабінету – особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави
Про це президент розповів у своєму вечірньому зведенні.
Він зазначив, що на засіданні були присутні командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Обговорювали три основні аспекти воєнних реалій:
"Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – повітряні сили – молодці, тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом: додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. І це буде".
Також президент повідомив, що провів сьогодні й ґрунтовну нараду з міжнародниками – командою Офісу:
"Є завдання – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, також і цими тижнями. Впевнений: виконаємо це завдання".
- Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, Норвегія, у партнерстві з Великою Британією передає Україні 8 РСЗВ великої дальності та 3 радари для виявлення артилерії.
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