Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Якщо розглядати всі плацдарми - є три, на яких ми можемо здійснювати контрнаступальні дії - лівобережна Херсонщина, Запорізька область та Луганщина. Донеччина - це виключно оборонного типу плацдарм", - сказав він.

Коваленко наголосив, що це не є таємною інформацією.

"Є дивна річ - росіяни чомусь панічно окопуються саме на півдні, а Луганщина, якщо ми кажемо про підготовку до оборони, м'яко кажучи, там лінії оборони ненадійніші. Якщо їх прорвуть під час активних дій, то росіяни будуть вимушені тікати дуже швидко аж до Старобільська. Досить дивне планування оборонних дій відбувається, але не завжди дії росіян - це якась логіка і раціоналізм і їх можна якось пояснювати саме з позицій тактики і стратегії", - вважає експерт.