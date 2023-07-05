Оборона росіян в районі Кліщіївки на Донеччині посипалась, - Згурець

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Днями під Бахмутом було вибиття противника з посадок, що були впритул до Кліщіївки. Там впродовж двох днів наші війська робили значні зусилля і там на ключових опорних пунктах оборона росіян посипалась", - сказав він.

На думку експерта, сьогодні чи завтра будуть гарні зведення від нашого Генштабу.

"Розмови з нашими військовими говорять про те, що було вкрай складно, але противника з кількох посадок, які із заходу тримали Кліщіївку, потиснули. Ця оборона проламана і росіяни відступили. Думаю, що стосовно Бахмута варто чекати гарні новини", - підсумував Згурець.