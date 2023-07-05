Оборона росіян в районі Кліщіївки на Донеччині посипалась, - Згурець
Днями під Бахмутом ЗСУ вибили противника з посадок, що були впритул до Кліщіївки, - на ключових опорних пунктах оборона росіян посипалась
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Днями під Бахмутом було вибиття противника з посадок, що були впритул до Кліщіївки. Там впродовж двох днів наші війська робили значні зусилля і там на ключових опорних пунктах оборона росіян посипалась", - сказав він.
На думку експерта, сьогодні чи завтра будуть гарні зведення від нашого Генштабу.
"Розмови з нашими військовими говорять про те, що було вкрай складно, але противника з кількох посадок, які із заходу тримали Кліщіївку, потиснули. Ця оборона проламана і росіяни відступили. Думаю, що стосовно Бахмута варто чекати гарні новини", - підсумував Згурець.
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