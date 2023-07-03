Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він оприлюднив відео роботи 17-ї окремої танкової бригади, яка поцілила по ворожому танку за допомогою САУ М-109.

"Також воїни цієї бригади вдало відпрацювали по російському міномету", – додав Сирський.

Водночас, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилася.

"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші Cили оборони мали певний успіх. Втім ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", – написала вона.

Ганна Маляр уточнила, що українські війська з боями просуваються на південному фланзі, в районі Кліщіївки. На північному фланзі тривають бої.

"У самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", – додала Маляр.