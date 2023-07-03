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Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський

3 липня, 2023 понедiлок
20:59
Війна з Росією Олександр Сирський (ліворуч)

Сили оборони України просуваються на флангах та ефективно знищують росіян на Бахмутському напрямку. Ситуація на цьому напрямку знову загострилася

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. 

Він оприлюднив відео роботи 17-ї окремої танкової бригади, яка поцілила по ворожому танку за допомогою САУ М-109. 

"Також воїни цієї бригади вдало відпрацювали по російському міномету", – додав Сирський.

Водночас, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилася. 

"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші Cили оборони мали певний успіх. Втім ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", – написала вона. 

Ганна Маляр уточнила, що українські війська з боями просуваються на південному фланзі, в районі Кліщіївки. На північному фланзі тривають бої.

"У самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", – додала Маляр.

  • Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на південному і східному напрямках. За минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій
  • Про ситуацію на різних напрямках фронту станом на вечір 3 липня читайте у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ
ЗСУ
Бахмут
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