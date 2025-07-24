Держдеп США схвалив можливий продаж Україні пакетів допомоги загальною вартістю $330 млн
Державний департамент США у четвер, 24 липня, схвалив потенційний продаж Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів і засобів для обслуговування і обладнання самохідних гаубиць M109 на 150 млн доларів
Про це йдеться на сайті Агентства співробітництва в галузі оборони США.
Вказано, що Держдеп прийняв рішення про схвалення можливого продажу Україні оборонного обладнання та супутнього обладнання для підтримки протиповітряної оборони на суму близько 180 мільйонів доларів.
Вказано, що йдеться про придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, обслуговування та оновлення існуючих систем ППО американського виробництва. До складу пакета допомоги увійдуть:
- капітальний ремонт та технічне обслуговування;
- запасні частини, витратні матеріали, комплектуючі, ремонт та повернення обладнання;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.
Крім того, Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні іноземного військового обладнання, а саме засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109 та супутнього обладнання, загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів.
Конгрес повідомили, що Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію.
- 23 липня Державний департамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж Україні бойових машин піхоти Bradley разом з обслуговуванням, і ремонтом та ракетної системи HAWK Phase III із супутнім обладнанням на суму близько $322 млн.
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