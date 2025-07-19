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Мініавіаносець, диверсант і розвідник: що таке річковий дрон "Урсула" і як він допоможе ЗСУ на фронті

Роман Яворський
19 липня, 2025 субота
07:01
оборона та безпека річковий дрон "Урсула"

Після успіху морських дронів, новим сегментом безпілотних систем, що стрімко розвивається в умовах сучасної війни, стали дрони річкові. Україна стала одним із піонерів у бойовому застосуванні таких апаратів. Один із них – річковий дрон "Урсула"

Зміст

Потреба України в річкових дронах

Лінія фронту в російсько-українській війні часто проходить уздовж річок, дельт та водосховищ. Тому на низку тактичних викликів відповіддю стали річкові дрони. Вони дають змогу проводити розвідку, мінування, диверсії або точкові удари без залучення особового складу. 
Річкові дрони почали розробляти у 2023 році за запитом українських військових, в яких виникла потреба протидіяти ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. У прифронтових районах, де мости підірвані, а понтонні переправи перебувають під вогневим контролем, такі безпілотні платформи дозволяють залишатися мобільними, непоміченими й ефективними.

річковий дрон "Урсула"

скрін з відео

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На відміну від українських морських дронів, які вже наробили багато галасу, річкові апарати діють у складнішому середовищі. Вони змушені долати вузькі проходи, при обмеженій видимості, перепадах течій, неподалік від цивільних об’єктів. Водночас саме ці умови роблять річкові дрони незамінними на багатьох ділянках фронту. 

Маленькі, як моторні човни, але здатні завдати шкоди, яку раніше могли нанести лише ракети, річкові дрони стали новим різновидом зброї, коли потрібно бути непомітним, мобільним і точним. Безпілотний човен може стати вирішальним елементом на ландшафті, де важко сховати танк і незручно пройти піхотинцям.
Що таке дрон "Урсула"

Про польові випробування річкових надводних дронів "Урсула" 12 липня 2025 року повідомили Асоціація українських інженерів. Компактний безпілотний надводний катер був розроблений українською компанією "НовіТехНет" для операцій у прибережних зонах, болотистих місцевостях та дельтах річок.

Щодо назви розробники не давали жодних офіційних пояснень. Серед версій – дрон названо чи то в честь європейської  політичної діячки, вкрай прихильної до України, чи то в честь морської відьми із діснеївського мультфільму, зустріч із якою, імовірніше, завершитися лихом.

Довжина "Урсули" – близько метра. Його головна перевага – висока маневровість та непомітність. Завдяки невеликим габаритам і низькому профілю, "Урсула" здатна залишатися малопомітною для візуального та радіолокаційного спостереження, що критично важливо для диверсійних і розвідувальних місій. Дрон легкий у транспортуванні й розгортанні у важкодоступних зонах.

річковий дрон "Урсула"

скрін з відео

Можливості річкового дрона "Урсула"

Універсальна конструкція апарату дозволяє виконувати кілька завдань одночасно. Є три основні функціональні режими, в яких може працювати "Урсула":

  • Розвідувальний режим (Reconnaissance). "Урсула" оснащена оптичною і тепловою камерами на стабілізованій стрілі, що підіймається, і передає відеопотік у реальному часі операторам на відстані кількох кілометрів. Дрон може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні ділянки.
  • Камікадзе ("плавуча міна"). Може нести до 2 кг вибухівки (за деякими джерелами до 3 кг), з детонацією через радіокоманду при наближенні цілі в певну зону. Забезпечує віддалене ураження цілей без фізичної присутності операторів поблизу.
  • Носій FPV‑дронів. Палуба пристосована для розміщення невеликих FPV‑дронів, які запускаються прямо з води та можуть проводити розвідку або удари після підльоту. Перед запуском здійснюється зарядка й завантаження місії через бортову систему.

Сильною стороною дрона є його модульність. Залежно від бойового завдання, "Урсулу" можна переобладнати: для доставлення вибухівки до переправ, для спостереження в режимі реального часу чи для виконання ролі "приманки" для виявлення ворожих вогневих точок.

"Цей дрон підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складних умовах річкової мережі та прифронтових акваторій", – йдеться в повідомленні Асоціації українських інженерів.

Ймовірні технічні характеристики дрона "Урсула"

Щодо характеристик дрона, то наразі повідомляли лише про його довжину – 1 метр. Оскільки раніше Сили оборони вже випробовували один річковий катер – Black Widow 2 – то можна припустити, що "Урсула" має схожі характеристики.

Black Widow 2 також має довжину 1 метр, а важить 8 кг. Катер має дальність дії до 10 км і розвиває швидкість до 40 км/год. Бортовий акумулятор розрахований на кілька годин роботи, однак передбачений також режим очікування, в якому катер може перебувати кілька днів. Камера на поворотній платформі може обертатись у горизонтальній і вертикальній площинах, а також працювати вночі.

"Управління електричним човном довжиною всього 1 метр здається дитячою грою, але судно небезпечніше, ніж можна подумати. Крім шпигунських і розвідувальних місій, річковий дрон, завантажений кілограмами вибухівки. Корисне навантаження складає 3 кг, чого, за словами розробника, достатньо для знищення невеликих човнів та катерів", – описує Black Widow 2 портал "Мілітарний".

річковий дрон "Урсула"

скрін з відео

Обмеження та ймовірні недоліки дрона "Урсула"

Попри свої переваги, дрон "Урсула" має низку структурних і тактичних обмежень, зумовлених його класом і специфікою середовища. Наприклад, вразливість до радіоелектронної боротьби. Через обмежену дальність дії і залежність від стабільного сигналу зв’язку, дрон може втратити керування у разі активного глушіння. Це може стати критичним фактором при складних операціях, де важливими є точність і координація.

Також при використанні "Урсули" потрібно зважати на метеозалежність. У негоду, при сильній течії або льодоході, використання річкових дронів різко ускладнюється. Тонкі корпуси не завжди витримують суворі умови або зіткнення з перешкодами під водою.

Під час підготовки диверсійної операції з використанням річкового дрона знадобиться точне знання рельєфу, берегових укріплень і можливих пасток, а ефективною "Урсула" буде лише в специфічних умовах – річки та прибережна зона. Однак якщо сприймати цей дрон не як "вундерваффе", а як вузькоспеціалізований інструмент, що вимагає грамотного планування й точного застосування, новий дрон може принести Силам оборони багато користі.

річковий дрон "Урсула"

скрін з відео

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