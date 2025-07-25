Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на радари для ППО на 340 млн євро для України

Про це повідомили на сайті компанії.

Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на понад 340 мільйонів євро на постачання Україні радарів TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII для посилення протиповітряної оборони.

Повідомляється, що радар TRML-4D використовує технологію AESA, що дозволяє швидко виявляти та відстежувати до 1500 повітряних цілей у радіусі 250 км. Він здатен класифікувати всі типи об'єктів: крилаті ракети, дрони, літаки та вертольоти.

SPEXER 2000, інтегрований у нову систему ППО Skyranger 30 від оборонного концерну Rheinmetall, і використовується для автоматичного виявлення наземних, морських, а також низьколітаючих повітряних цілей.

Інформацію щодо кількості радарів чи термінів їх постачання Україні компанія не уточнила.