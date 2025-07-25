Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на радари для ППО на 340 млн євро для України
У четвер, 24 липня, постачальник Hensoldt отримав замовлення на радари TRML-4D та радари ближнього радіуса дії SPEXER 2000 3D MkIII для України на суму понад 340 мільйонів євро
Про це повідомили на сайті компанії.
Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на понад 340 мільйонів євро на постачання Україні радарів TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII для посилення протиповітряної оборони.
Повідомляється, що радар TRML-4D використовує технологію AESA, що дозволяє швидко виявляти та відстежувати до 1500 повітряних цілей у радіусі 250 км. Він здатен класифікувати всі типи об'єктів: крилаті ракети, дрони, літаки та вертольоти.
SPEXER 2000, інтегрований у нову систему ППО Skyranger 30 від оборонного концерну Rheinmetall, і використовується для автоматичного виявлення наземних, морських, а також низьколітаючих повітряних цілей.
Інформацію щодо кількості радарів чи термінів їх постачання Україні компанія не уточнила.
- 24 липня Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні обладнання для ППО на $180 млн та засобів для обслуговування самохідних гаубиць M109 на $150 млн.
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