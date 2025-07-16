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Умєров підбив підсумки двох років роботи на посаді міністра оборони

Марія Музиченко
16 липня, 2025 середа
18:36
оборона та безпека Рустем Умєров

У середу, 16 липня, міністр оборони Рустем Умєров підсумував два роки своєї роботи, озвучивши ключові пріоритети, цілі та досягнення на цій посаді

Зміст

Про це він написав у facebook.

Рустем Умєров зазначив, що його основними пріоритетами як міністра були шість напрямів, а саме планування та закупівлі в обороні, розвиток оборонно-промислового комплексу, оборонні технології (MilTech), цифровізація ЗСУ та міжнародна технічна допомога.

Також спільно з Генштабом вони визначили стратегічні цілі, які й досі актуальні, зокрема стабілізація лінії фронту, захист неба та міст України, а також зниження ворожих спроможностей у тилу та вглиб території противника.

"Два роки тому президент України Володимир Зеленський, заручившись підтримкою парламенту, призначив мене на посаду міністра оборони. Для мене це найбільша честь у житті. Бути відповідальним за оборону країни, яка щодня бореться за свободу, - це безпрецедентний виклик", - написав Умєров.

Оборонне планування

Міністр оборони зазначив, що систематично планував операції з Генштабом у повній таємності, що принесло раптовість і результати, як-от Курська операція.

Ворога зупинили на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі. А також уперше сплановано потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновлено ключові оборонні документи. 

Окрім цього, створено Центр планування для далекобійних ударів, з переносом війни вглиб території ворога, і план на 2025 рік уже є.

Оборонні закупівлі

"Ми отримали у спадок систему закупівель, не пристосовану до війни. Ми зробили її швидкою, гнучкою й підконтрольною", - підкреслив Умєров.

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Він повідомив, що в Україні перезапустили Агенцію оборонних закупівель та створили Державного оператора тилу (DOT). За словами міністра, ці структури, які працюють автономно, за рік зекономили понад 15 млрд грн завдяки відкритим закупівлям DOT, не втрачаючи якості. 

Також цифровізація закупівель через системи DOT-Chain та DOT-Chain Defence скоротила час постачання вчетверо, і їх масштабують на нові напрями. 

Розвиток оборонно-промислового комплексу

Рустем Умєров поінформував, що за два роки у власне виробництво інвестовано понад $20 млрд, завдяки чому галузь зросла з $1 млрд до $35 млрд у 2025 році. Це дозволило на 40% забезпечувати потреби фронту, причому 95% дронів українські, а виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії - утричі. 

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За його словами, вперше партнери профінансували українське виробництво (Данська модель), залучивши понад $4 млрд. Також реалізовано 21 проєкт спільного виробництва зброї з союзниками, ще 10 - у роботі. Триває розробка Defence City зі спеціальними пільгами для ОПК.

Міжнародна допомога

Також міністр оборони зазначив, що у 2025 році безпекова допомога сягнула рекордних $43 млрд. Це стратегічне рішення НАТО в Гаазі офіційно включило підтримку України до оборонних витрат членів Альянсу. 

Він підкреслив, що формат "Рамштайн" продовжує координувати міжнародну допомогу, маючи 14 засідань, понад 50 залучених країн та 10 діючих коаліцій.

Міністр про мобілізацію та захист прав військових

Рустем Умєров наголосив, що мобілізація продовжується, попри ворожі спроби дестабілізації. Запущено систему рекрутингу з понад 50 Центрами, що дає можливість обирати підрозділ та посаду. Впроваджено контракт для молоді 18–24 років та програму для рекрутингу іноземців, а також оновлено БЗВП.

Він повідомив, що вдалося повернути додому з полону понад 6 тисяч військових, а також понад 6 тисяч тіл полеглих воїнів, і робота в цьому напрямі триватиме. 

Для захисту прав військових законопроєкт про військового омбудсмана перебуває у парламенті на другому читанні, а в Міністерстві працює Управління захисту прав військових.

Цифровізація армії

Міністр оборони поінформував, що з 2023 року розбудовували нову цифрову екосистему армії, включно з Армія+, Резерв+ та DELTA. 

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Понад 830 тисяч військових щоденно користуються Армія+ для різних операцій. Резерв+ став платформою для 4,5 мільйонів військовозобов'язаних, які можуть отримати е-документи, направлення на ВЛК, оформити відстрочку та знайти посаду. 

DELTA - це бойова система з понад 120 тисячами користувачів, що надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації дій зі знищення ворога.

"Це лише частина з того, що вдалося. Але головне - ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде", - написав Умєров.

  • Президент Володимир Зеленський повідомив 10 липня, що розглядає можливість призначення міністра оборони Рустема Умєрова послом України у США.

 

Теги:
Новини
Україна
зброя
військові
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
безпілотник
Рустем Умєров
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