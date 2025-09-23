Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ
Інженерні машини розгородження – один із ключових елементів сучасної бойової інженерії. Великі засоби не лише розміновують територію, але й торують шлях, забезпечуючи безпечне й швидке просування механізованих частин. Успішна робота таких інженерних машин означає, що колони рухаються швидше, а втрати від мін і пасток скорочуються. Тому нейтралізація або знищення машин розгородження суттєво знижує наступальний потенціал противника
Що таке інженерна машина розгородження
Інженерна машина розгородження – це броньований інженерний танкоподібний засіб, створений для розблокування шляхів наступу: розгрібання завалів, засипання ровів, прорив мінних полів і підготовки проїздів для підрозділів.
Сучасні російські варіанти на базі танкових шасі мають посилену броню, щітки/відвали і набір інструментів для швидкого відновлення проїзду.
"У практиці російських окупаційних підрозділів ці машини використовують як для інженерної підготовки місцевості, так і для супроводу штурмових груп у містах та на промислових ділянках: вони дозволяють швидко створювати проходи через мінні загородження і барикади, знижуючи затримки просування колони. Це робить їх цінним ресурсом у наступальних операціях", – наголошують оглядачі Army Recognition.
Хоча ІМР використовують не лише як "інструмент військової інженерії". Високий рівень захисту діє можливість цим машинам працювати в зоні вогню і їх часто перетворюють на "штурмові" засоби. Вони супроводжують бронегрупи та відкривають шляхи для танків і бронетранспортерів. Така подвійна роль підвищує їхню тактичну значущість і робить ІРМ пріоритетною ціллю.
ІМР-3М, фото: wikipedia
Що таке ІМР-3М
ІМР-3 – це інженерна машина розгородження, розроблена російськими інженерами після розпаду Радянського Союзу, з урахуванням досвіду експлуатації з 1980-х років машини ІМР-2, зокрема в умовах радіоактивного зараження в безпосередній близькості до реактора Чорнобильської АЕС.
Попередник "трійки" ІМР-2 був прийнятий на озброєння радянської армії в 1980 році. Броньована гусенична машина була створена на базі вузлів і агрегатів танка Т-72А. ІМР-2 використовували в Афганістані, а справжньою перевіркою для ІМР'ів стала Чорнобильська катастрофа. При усуненні її наслідків потрібна була інженерна техніка для виконання робіт у безпосередній близькості від зруйнованого енергоблоку. Вже в травні 1986 там виконували завдання до 12 машин ІМР. Вони починали зводити навколо реактора саркофаг, доправляли і встановлювала кранове обладнання. Вважається, що саме в Чорнобилі ці машини показали свої найкращі якості і загалом ІМР-2 виявився єдиною машиною, здатною працювати біля зруйнованого ядерного реактора.
ІМР-3 та ІМР-3М були створені вже на базі іншої бойової машини – танка Т-90. "Трійка" надійшла до збройних сил РФ у 1999 році, згодом на її основі розробили вже, власне, ІМР-3М, яка виробляється на "Уралвагонзаводі".
Бойова машина призначена для виконання інженерних робіт, забезпечення просування військ, устаткування колонних шляхів. ІМР-3М призначений для робіт на грунтах 1-4 категорій, прокладає колонні шляхи, в тому числі проходи в мінних полях, проходи в кам'яних та лісових завалах, виконує земляні (викопує та засипає котловани) та вантажно-розвантажувальні роботи, щоб підготувати просування військ.
ІМР-3М, фото: wikipedia
Чим обладнана інженерна машина ІМР-3М
Робоче обладнання машини складається із універсального бульдозера, телескопічної стріли та ножового колійного мінного трала.
Бульдозерний відвал, установлений спереду корпуса і здатний працювати у двовідвальному, бульдозерному або грейдерному положенні. Регулювання положення відвалу здійснюється гідросистемою, екіпажу при цьому покидати машину не потрібно.
Телескопічна стріла встановлена на повноповоротній вежі. Універсальне кріплення дозволяє встановлювати як робочий орган стріли екскаваторний ківш, об'ємом 0,35 м3, грейфер, розпушувач або захват-маніпулятор.
Машина здатна самостійно долати мінні поля, начинені протитанковими штировими, донними та магнітними мінами. Для цього спереду машини встановлюється колійний ножовий мінний трал з електромагнітною приставкою.
У транспортному положенні інженерна машина укладає бульдозерний відвал на дах, телескопічну стрілу назад, а колійний ножовий мінний трал піднімає вгору.
ІМР-3М, фото: wikipedia
Озброєння та захист ІМР-3М
Інженерна машина розгородження герметизована, оснащена системами радіаційного захисту. Екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, що вшестеро послаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і в 80 разів гамма-випромінювання радіоактивно зараженої місцевості. Машина може використовуватися в місцях застосування зброї масового ураження.
У систему життєзабезпечення екіпажу входять пристрої кип'ятіння води та розігріву їжі, а також збору та зберігання відходів життєдіяльності. Це дає двом членам екіпажу можливість виконувати бойові завдання впродовж трьох діб, не виходячи з машини.
ІМР-3М оснащена зенітно-кулеметною установкою НСВТ або Корд, змонтованою на вежі. Вона повинна захищати екіпаж від нападу з повітря, вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями і живою силою супротивника, а також розстрілювати міни.
Також машина оснащена системою протипожежного обладнання, засобами зв'язку та системою димопуску, що утворює щільну димову завісу. Машина має можливість самообкопування. Час самообкопування – до пів години.
Технічні характеристики ІМР-3М
- Довжина – 9,34 м,
- Ширина – 3,53 м,
- Висота – 3,53 м
- Екіпаж – 2 особи,
- Маса – 49,5 т,
- Потужність двигуна – 750 к.с.,
- Максимальна транспортна швидкість – 60 км/год,
- Запас ходу – 500 км,
- Вантажність крана — 2 т,
- Максимальний виліт стріли – 8 м,
Продуктивність машини розгородження ІМР-3М
У суцільних лісових завалах: 350-400 м/год,
У міських нетрях: 300-350 м/год,
При роботі бульдозерного обладнання 200-400 м3/год ґрунту,
Продуктивність в екскаваторному режимі: 20 м3/год ґрунту,
Тривалість самообкопування: 12-30 хв,
При прокладці доріг: 10-12 км/год,
ІМР-3М на заняттях інженерного батальйону, березень 2017 р. (полігон Муліне, Нижегородська область), фото: wikipedia
Російські ІМР-3М в Україні
Російська спецтехніка "з протиядерним захистом" потрапила на окупованих територіях ще задовго до повномасштабного вторгнення. У 2019 році безпілотник ОБСЄ виявив інженерну машину розгородження ІМР-3. Цей факт був зафіксований у звіті організації і вказував на пряме відношення росіян до сепаратистських утворень, адже такі машини ніколи не перебували на озброєнні ЗСУ і не могли бути трофейними.
Зараз ІМР-3М також знаходять дрони, але вже ті, що належать не спостерігачам, а українським захисникам. Зокрема 21 вересня 2025 року про знищення ворожого наступального шляхопрокладача – ІМР-3М відзвітував 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.
"Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу. Ворог називає ІМР-3М "термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет; а також може самостійно долати мінні поля. З 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому", – йдеться в повідомленні на сторінці 412-го полку Nemesis.
Зауважимо, що наслідками нейтралізації інженерної машини є не лише тактичне уповільнення противника, а й можливість локальної ініціативи: оборонцям легше блокувати підхід сил, мінімізувати ризики обходу позицій і проводити контрзаходи по логістиці супротивника. Саме тому знищення інженерної техніки є в переліку пріоритетних цілей у плануванні оборони.
