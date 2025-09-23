Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ

Що таке інженерна машина розгородження

Інженерна машина розгородження – це броньований інженерний танкоподібний засіб, створений для розблокування шляхів наступу: розгрібання завалів, засипання ровів, прорив мінних полів і підготовки проїздів для підрозділів.

Сучасні російські варіанти на базі танкових шасі мають посилену броню, щітки/відвали і набір інструментів для швидкого відновлення проїзду.

"У практиці російських окупаційних підрозділів ці машини використовують як для інженерної підготовки місцевості, так і для супроводу штурмових груп у містах та на промислових ділянках: вони дозволяють швидко створювати проходи через мінні загородження і барикади, знижуючи затримки просування колони. Це робить їх цінним ресурсом у наступальних операціях", – наголошують оглядачі Army Recognition.

Хоча ІМР використовують не лише як "інструмент військової інженерії". Високий рівень захисту діє можливість цим машинам працювати в зоні вогню і їх часто перетворюють на "штурмові" засоби. Вони супроводжують бронегрупи та відкривають шляхи для танків і бронетранспортерів. Така подвійна роль підвищує їхню тактичну значущість і робить ІРМ пріоритетною ціллю.

ІМР-3М, фото: wikipedia

Що таке ІМР-3М

ІМР-3 – це інженерна машина розгородження, розроблена російськими інженерами після розпаду Радянського Союзу, з урахуванням досвіду експлуатації з 1980-х років машини ІМР-2, зокрема в умовах радіоактивного зараження в безпосередній близькості до реактора Чорнобильської АЕС.

Попередник "трійки" ІМР-2 був прийнятий на озброєння радянської армії в 1980 році. Броньована гусенична машина була створена на базі вузлів і агрегатів танка Т-72А. ІМР-2 використовували в Афганістані, а справжньою перевіркою для ІМР'ів стала Чорнобильська катастрофа. При усуненні її наслідків потрібна була інженерна техніка для виконання робіт у безпосередній близькості від зруйнованого енергоблоку. Вже в травні 1986 там виконували завдання до 12 машин ІМР. Вони починали зводити навколо реактора саркофаг, доправляли і встановлювала кранове обладнання. Вважається, що саме в Чорнобилі ці машини показали свої найкращі якості і загалом ІМР-2 виявився єдиною машиною, здатною працювати біля зруйнованого ядерного реактора.

ІМР-3 та ІМР-3М були створені вже на базі іншої бойової машини – танка Т-90. "Трійка" надійшла до збройних сил РФ у 1999 році, згодом на її основі розробили вже, власне, ІМР-3М, яка виробляється на "Уралвагонзаводі".

Бойова машина призначена для виконання інженерних робіт, забезпечення просування військ, устаткування колонних шляхів. ІМР-3М призначений для робіт на грунтах 1-4 категорій, прокладає колонні шляхи, в тому числі проходи в мінних полях, проходи в кам'яних та лісових завалах, виконує земляні (викопує та засипає котловани) та вантажно-розвантажувальні роботи, щоб підготувати просування військ.

ІМР-3М, фото: wikipedia

Чим обладнана інженерна машина ІМР-3М

Робоче обладнання машини складається із універсального бульдозера, телескопічної стріли та ножового колійного мінного трала.

Бульдозерний відвал, установлений спереду корпуса і здатний працювати у двовідвальному, бульдозерному або грейдерному положенні. Регулювання положення відвалу здійснюється гідросистемою, екіпажу при цьому покидати машину не потрібно.

Телескопічна стріла встановлена ​​на повноповоротній вежі. Універсальне кріплення дозволяє встановлювати як робочий орган стріли екскаваторний ківш, об'ємом 0,35 м3, грейфер, розпушувач або захват-маніпулятор.

Машина здатна самостійно долати мінні поля, начинені протитанковими штировими, донними та магнітними мінами. Для цього спереду машини встановлюється колійний ножовий мінний трал з електромагнітною приставкою.

У транспортному положенні інженерна машина укладає бульдозерний відвал на дах, телескопічну стрілу назад, а колійний ножовий мінний трал піднімає вгору.

ІМР-3М, фото: wikipedia

Озброєння та захист ІМР-3М

Інженерна машина розгородження герметизована, оснащена системами радіаційного захисту. Екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, що вшестеро послаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і в 80 разів гамма-випромінювання радіоактивно зараженої місцевості. Машина може використовуватися в місцях застосування зброї масового ураження.

У систему життєзабезпечення екіпажу входять пристрої кип'ятіння води та розігріву їжі, а також збору та зберігання відходів життєдіяльності. Це дає двом членам екіпажу можливість виконувати бойові завдання впродовж трьох діб, не виходячи з машини.

ІМР-3М оснащена зенітно-кулеметною установкою НСВТ або Корд, змонтованою на вежі. Вона повинна захищати екіпаж від нападу з повітря, вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями і живою силою супротивника, а також розстрілювати міни.

Також машина оснащена системою протипожежного обладнання, засобами зв'язку та системою димопуску, що утворює щільну димову завісу. Машина має можливість самообкопування. Час самообкопування – до пів години.

Технічні характеристики ІМР-3М

Довжина – 9,34 м,

Ширина – 3,53 м,

Висота – 3,53 м

Екіпаж – 2 особи,

Маса – 49,5 т,

Потужність двигуна – 750 к.с.,

Максимальна транспортна швидкість – 60 км/год,

Запас ходу – 500 км,

Вантажність крана — 2 т,

Максимальний виліт стріли – 8 м,

Продуктивність машини розгородження ІМР-3М

У суцільних лісових завалах: 350-400 м/год,

У міських нетрях: 300-350 м/год,

При роботі бульдозерного обладнання 200-400 м3/год ґрунту,

Продуктивність в екскаваторному режимі: 20 м3/год ґрунту,

Тривалість самообкопування: 12-30 хв,

При прокладці доріг: 10-12 км/год,

ІМР-3М на заняттях інженерного батальйону, березень 2017 р. (полігон Муліне, Нижегородська область), фото: wikipedia

Російські ІМР-3М в Україні

Російська спецтехніка "з протиядерним захистом" потрапила на окупованих територіях ще задовго до повномасштабного вторгнення. У 2019 році безпілотник ОБСЄ виявив інженерну машину розгородження ІМР-3. Цей факт був зафіксований у звіті організації і вказував на пряме відношення росіян до сепаратистських утворень, адже такі машини ніколи не перебували на озброєнні ЗСУ і не могли бути трофейними.

Зараз ІМР-3М також знаходять дрони, але вже ті, що належать не спостерігачам, а українським захисникам. Зокрема 21 вересня 2025 року про знищення ворожого наступального шляхопрокладача – ІМР-3М відзвітував 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу. Ворог називає ІМР-3М "термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет; а також може самостійно долати мінні поля. З 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому", – йдеться в повідомленні на сторінці 412-го полку Nemesis.

Зауважимо, що наслідками нейтралізації інженерної машини є не лише тактичне уповільнення противника, а й можливість локальної ініціативи: оборонцям легше блокувати підхід сил, мінімізувати ризики обходу позицій і проводити контрзаходи по логістиці супротивника. Саме тому знищення інженерної техніки є в переліку пріоритетних цілей у плануванні оборони.