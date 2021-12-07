Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - голова ВООЗ в Європі
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге заявив, що введення урядом обов'язкових щеплень від COVID-19 має бути останнім заходом, коли всі інші вичерпані
Про це повідомляє Reuters.
"Обов'язкова вакцинація є абсолютним крайнім заходом і застосовується лише тоді, коли вичерпані всі інші можливі варіанти збільшення кількості щеплених", - сказав Клюге у вівторок, 7 грудня.
Голова ВООЗ в Європі підкреслив, що ефективність обов'язкової вакцинації дуже залежить від контексту країни, і необхідно враховувати довіру громадськості та довіру до влади.
"Те, що прийнятно в одному суспільстві та спільноті, може не бути ефективним і допустимим в іншому", - наголосив Клюге.
- Нагадаємо, Індонезія, Мікронезія та Туркменістан зробили щеплення від коронавірусу обов’язковими для всіх дорослих.
- Австрія стала першою країною в Європі, яка зробить вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх жителів з 1 лютого 2022 року, а Німеччина та деякі інші європейські країни розглядають можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу.
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