Німеччина встановила нові обмеження для невакцинованих і може зобов'язати щеплюватися усіх громадян з лютого

Про це повідомляє BBC.



Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на COVID-19, буде заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.



"Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів", - заявила Меркель.



Канцлерка пояснила таке рішення серйозним загостренням ситуації з пандемією.



Також Меркель повідомила, що парламент планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

ВООЗ заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.

Австрія стала першою країною в Європі, яка зробить вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх жителів з 1 лютого 2022 року.

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