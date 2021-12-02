Німеччина встановила нові обмеження для невакцинованих і може зобов'язати щеплюватися усіх громадян з лютого
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року
Про це повідомляє BBC.
Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на COVID-19, буде заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.
"Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів", - заявила Меркель.
Канцлерка пояснила таке рішення серйозним загостренням ситуації з пандемією.
Також Меркель повідомила, що парламент планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.
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