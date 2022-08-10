Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави, — заявив президент. - Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму... І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти".

"Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це. Обовʼязково допомагайте нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без звʼязку. Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію", - попросив Зеленський.

Він зауважив, що окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит.

"Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів", - пообіцяв президент.