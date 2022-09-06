Обрання Ліз Трасс новою прем'єркою Британії нічого гарного росіянам не обіцяє, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Голова ГО "Центр спільних дій" прокоментував проголошення 5 вересня Ліз Трасс новим прем'єр-міністром Великої Британії.



"У зовнішній політиці, як міністр закордонних справ, вона була в уряді Бориса Джонсона і її взірцем є Маргарет Тетчер (британський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії у 1979-1990 роках – ред.), тобто ми можемо мати ще одну Залізну леді й росіянам це нічого гарного не обіцяє. У Ліз Трасс позиція ледве не ще більш жорстка, ніж була у Джонсона, вона не підбирає слів, не робить дипломатичних реверансів. Також Трасс вже заявила, що готова використати, якщо буде потрібно, ядерну зброю і Британію нічим не залякати", - зауважив політик.



Олег Рибачук додав, що у Великій Британії вже оголосили про наступний пакет військової допомоги Україні у рамках 2,3 млрд фунтів стерлінгів.



"І що важливо, Ліз Трасс пишається тим, що саме Велика Британія була першою країною, яка зреагувала на агресію Росії та надала першу для України важку сучасну зброю, тобто у цьому відношенню ми маємо дуже надійного і прогнозованого союзника", - підкреслив Рибачук.