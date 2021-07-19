ОБСЄ призначила нового представника в Україні та ТКГ щодо Донбасу

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на МЗС Фінляндії.



"Лінде призначила посла Мікко Кіннунена спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні й в Тристоронній контактній групі. Кіннунен приступить до виконання своїх обов'язків 1 серпня", - зазначено в повідомленні.



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Кіннунен наразі є політичним директором МЗС Фінляндії. У 2009-2013 роках Кіннунен працював послом Фінляндії в Казахстані та Киргизстані. Крім того, він працював у посольствах у Москві та Вашингтоні, а також у постійному представництві Фінляндії при ООН.

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