Грау йде з посади спецпредставника ОБСЄ в Україні та не представлятиме організацію в ТКГ
Посол Гайді Грау улітку залишить посаду Спецпредставника голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі
Про це було повідомлено під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.
Про те, що Грау залишить свою посаду повідомило Шведське головування в ОБСЄ. Зараз йде підбір її наступника.
Зі словами подяки за роботу виступили ряд країн ОБСЄ.
Зокрема, подякували Грау за "визначну роботу у спробах просунути дискусії у ТКГ" у делегації ЄС.
"Шановна пані посол, Ви стали справжнім надбанням ОБСЄ, і ми бажаємо Вам усього найкращого у Ваших подальших починаннях", - заявили в місії Євросоюзу.
У представництві США відзначили прагнення Грау до миру та відчутних результатів у рамках ТКГ, зокрема, щодо ділянок розведення, плану розмінування та нових КПВВ.
Зі словами подяки виступив і Постійний представник України Євгеній Цимбалюк.
"Оскільки це останній виступ Грау на постійній раді, я захотів би завершити мою заяву висловленням щирої вдячності за її вагомий внесок, зроблений під час роботи у ТКГ", - сказав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе