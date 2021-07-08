Грау йде з посади спецпредставника ОБСЄ в Україні та не представлятиме організацію в ТКГ

Про це було повідомлено під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

Про те, що Грау залишить свою посаду повідомило Шведське головування в ОБСЄ. Зараз йде підбір її наступника.

Зі словами подяки за роботу виступили ряд країн ОБСЄ.

Зокрема, подякували Грау за "визначну роботу у спробах просунути дискусії у ТКГ" у делегації ЄС.



"Шановна пані посол, Ви стали справжнім надбанням ОБСЄ, і ми бажаємо Вам усього найкращого у Ваших подальших починаннях", - заявили в місії Євросоюзу.

У представництві США відзначили прагнення Грау до миру та відчутних результатів у рамках ТКГ, зокрема, щодо ділянок розведення, плану розмінування та нових КПВВ.

Зі словами подяки виступив і Постійний представник України Євгеній Цимбалюк.



"Оскільки це останній виступ Грау на постійній раді, я захотів би завершити мою заяву висловленням щирої вдячності за її вагомий внесок, зроблений під час роботи у ТКГ", - сказав він.



